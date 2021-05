Schone Kleren Campagne: ‘Er moet een nieuw Bangladesh-akkoord komen’

Op 31 mei komt het Bangladesh-akkoord te vervallen. Het akkoord, waarin tweehonderd merken en retailers beloofden hun fabrieken veiliger te maken, werd gesloten op 15 mei 2013, enkele weken na de ramp in Rana Plaza. Acht jaar later is de veiligheid van ruim zestienhonderd fabrieken verbeterd, maar dat is niet genoeg, vindt Schone Kleren Campagne (SKC). Volgens de organisatie moet er een nieuwe overeenkomst komen, die de vooruitgang van het vorige akkoord bestendigt en uitbreiding naar andere landen mogelijk maakt.

Zo’n nieuw akkoord is hard nodig, vindt SKC. De Europese Unie werkt momenteel aan due diligence-wetgeving voor de toeleveringsketens van (mode)bedrijven. Door het Bangladesh-akkoord moedwillig te laten verlopen bewegen bedrijven echter de andere kant op, aldus de organisatie. Veel van de bedrijven gaven aan zich liever te baseren op de richtlijnen van de RMG Sustainability Council, een organisatie die meewerkte aan het Akkoord maar merken niet ter verantwoording kan roepen.

Bangladesh-akkoord verloopt, maar het werk is nog niet voorbij

De problemen zijn nog lang niet opgelost: uit een recent rapport van onder meer SKC bleek dat verschillende grote merken nog altijd met fabrieken werken waar levensbedreigende situaties voor werknemers kunnen ontstaan vanwege gebrekkige infrastructuur. 25 procent van de fabrieksrenovaties die de afgelopen jaren werden geëvalueerd, bleken bovendien niet aan de voorgestelde standaarden te voldoen. Dat bewijst volgens SKC dat due diligence-verantwoordelijkheden niet aan merken, retailers en fabrieken alleen kunnen worden overgelaten, maar dat er een wettelijk bindend mechanisme nodig is.

Een dergelijk mechanisme komt er op den duur ook, in de vorm van EU-wetgeving. De vraag is, zo stelt SKC, waarom bedrijven het Bangladesh-akkoord dan nu loslaten, terwijl dat hen juist op de EU-wetgeving voorbereidt door risico’s in de toeleveringsketen te signaleren.

Ineke Zeldenrust van SKC zegt in het persbericht: “Merken stellen nu een overeenkomst voor van het type dat dateert van voor 2012 - een die niet legaal bindend is voor individuele merken en geen onafhankelijk secretariaat heeft om toe te zien op de naleving door het merk. Onder het mom van het opzetten van een gestroomlijnde structuur keren merken in feite terug naar zelfcontrole, in directe tegenspraak met wat aanstaande wetgeving vereist.”

Op 12 mei kondigden vakbonden IndustriAll en UNI Global Union dat ze zich per 1 juni zullen terugtrekken uit het RMG Sustainability Council als er geen nieuwe, bindende overeenkomst komt. Daarmee zou het Council aan geloofwaardigheid verliezen.