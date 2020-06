Schone Kleren Campagne: rapportages van bedrijven over toeleveringsketen ‘zwaar onder de maat’

De rapportages van bedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn ‘zwaar onder de maat’, zo schrijft Schone Kleren Campagne (SKC) in een persbericht. De rapportages geven onvoldoende informatie en tonen een gebrek aan concrete acties, aldus de organisatie.

SKC bekeek samen met de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) 34 rapportages van bedrijven aan het Convenant, dat ten doel heeft om de toeleveringsketen van kleding en textiel te verduurzamen en misstanden in de keten aan te pakken. Bedrijven worden geacht hun inspanningen aan het Convenant te beschrijven, zodat het de situatie bij verschillende bedrijven in kaart kan brengen. De rapportages zijn niet wettelijk verplicht.

SKC en SOMO toetsten de rapportages aan internationale standaarden. Daaruit bleek dat de helft van de bedrijven in de rapportages niet ingaat op de specifieke problemen die spelen in de fabrieken waarmee de bedrijven samenwerken. De bedrijven gaan te weinig in gesprek met de arbeiders in hun toeleveringsketens en met vakbonden. Ook vindt SKC de informatievoorziening van bedrijven over hun inspanningen onvoldoende, en geven bedrijven te weinig publieke informatie over de fabrieken waarmee zij werken.

“De resultaten vielen ons tegen,” aldus Willemijn Rooijmans, onderzoeker bij SKC, in het persbericht. De vrijwillige rapportages zijn voor de bedrijven onvoldoende motivatie om actie te ondernemen, vindt Rooijmans: “Wij zouden liever zien dat via wetgeving wordt vastgelegd dat bedrijven worden verplicht om actief inspanningen te leveren."

Op 17 juni hebben ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP een initiatiefnota ingediend om in Nederland een wettelijke ondergrens te laten invoeren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het persbericht van SKC staat dat SKC en SOMO het initiatief beiden ondersteunen.