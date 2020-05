‘Schuldeisers Hema bereid 300 miljoen aan schuld weg te strepen in ruil voor overname keten’

Hema wisselt wellicht weer van eigenaar. Nadat het warenhuis gisteren opnieuw de publicatie van het jaarverslag uitstelde, blijkt nu dat schuldeisers de keten willen overnemen. Dit meldt het Financieele Dagblad op basis van gesprekken met betrokkenen.

Een deel van de schuldeisers, die nog 600 miljoen euro aan schuld tegoed hebben bij Hema volgens het FD, zijn bereid 300 miljoen weg te strepen. In ruil hiervoor willen zij de eigenaar worden van Hema. De betrokken partijen vrezen dat Hema de schulden nooit terug kan betalen omdat deze inmiddels zo hoog zijn geworden. Om zoveel mogelijk van het geld terug te zien dat ze hebben geïnvesteerd, willen de beleggers een deel van de schuld omzetten in aandelen. Deze aandelen zouden vervolgens weer zo snel mogelijk verkocht worden, aldus het FD.

Marcel Boekhoorn, door zijn bedrijf Ramphastos de eigenaar van Hema, gaf in maart al aan ver kapitaal in het bedrijf te willen steken als schuldeisers een deel van hun vordering zouden wegstrepen. De schuldeisers lijken hier nu dus tot bereid te zijn volgens het FD. De krant meldt dat er haast bij een deal is. Half juni moet een deal rond zijn omdat op dat moment een lening ter waarde van 50 miljoen euro afgelost moet worden. Wanneer dat niet gebeurd is er sprake van wanbetaling en vrezen de schuldeisers dat het warenhuis in een neerwaartse spiraal belandt.

Beeld: Hema pers website