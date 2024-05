Schuldeisers keuren insolventieplan Galeria Karstadt Kaufhof goed

Galeria Karstadt Kaufhof heeft de laatste grote hindernis voor zijn redding genomen. De vergadering van schuldeisers in de Messe Essen keurde dinsdag het plan voor de reorganisatie van de noodlijdende warenhuisketen goed, zo kondigt curator Stefan Denkhaus aan.

De insolventieprocedure is daarmee formeel bijna afgerond. Na afloop van de bezwaarperiode kan de bevoegde rechtbank van Essen de procedure in juni annuleren. De weg is dan eindelijk vrij voor de herstructurering van de retailgigant en de overname door de nieuwe eigenaren: dit zijn de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en de holding van ondernemer Bernd Beetz, die tot 2012 CEO was van cosmeticagroep Coty. Denkhaus is van plan om het bedrijf in juli aan hen over te dragen.

De werknemers hebben al grotendeels duidelijkheid. Aan het beven na het derde faillissement in minder dan vier jaar is voorlopig een einde gekomen. In tegenstelling tot wat veel winkelexperts hadden voorspeld, gaat Galeria nog steeds door. Toch betalen het bedrijf en zijn werknemers opnieuw een hoge prijs. Opnieuw sluiten winkels in heel Duitsland en verliezen 1400 mensen hun baan.

De vakbond Verdi heeft voor elke sluitende vestiging een symbolisch houten kruis neergezet voor het beurscentrum. “Mijnheer Beetz, investeer in het team,” staat er op een van de posters. Op een andere staat: “Benko, bedankt voor niets!”. De inkrimping bij Galeria is lang niet zo diep als verwacht. In januari voorspelden experts dat in het beste geval 20 tot 30 locaties behouden zouden blijven. Velen betwijfelden zelfs of er een geïnteresseerde partij zou worden gevonden.

Ongeveer 120 mensen, die ongeveer 4600 schuldeisers vertegenwoordigen, namen dinsdag deel aan de niet-openbare bijeenkomst in Essen. Door het insolventieplan te accepteren, zullen ze opnieuw veel geld moeten inleveren. In de afgelopen weken hebben verhuurders, leveranciers en andere schuldeisers zoals de federale overheid claims ingediend voor een totaalbedrag van 886,1 miljoen euro. Er wordt verwacht dat ze slechts tot 22,5 miljoen euro - of 2,5 tot 3 procent - zullen terugkrijgen. Betalingen van de claims tegen de vorige eigenaar, de Signa Group van ondernemer René Benko, zouden het quotum nog verder kunnen verhogen. Galeria gleed begin dit jaar weer af naar insolventie omdat het in financiële problemen verkerende moederbedrijf verzuimde de beloofde steun te verlenen.

Het Economisch Stabilisatiefonds (WSF) krijgt meer geld terug. Het stabilisatiefonds van de staat had Galeria in 2021 en 2022 met 680 miljoen euro gesteund. Het merendeel van de vorderingen werd geannuleerd in de loop van de insolventieprocedure die in 2023 werd afgerond. Een achtergestelde lening van 88 miljoen euro werd voortgezet. Aangezien hiervoor nieuwe zekerheden zijn overeengekomen voor het geval van wanbetaling, heeft WSF “preferente vorderingen” uit de failliete boedel. Het verantwoordelijke financieringsagentschap verwacht dat de vorderingen nu volledig zullen worden voldaan. Er worden geen verdere wanbetalingen verwacht in de loop van het nieuwe faillissement.

De curator heeft de basis gelegd voor de nieuwe start. Het belangrijkste doel van Denkhaus was om de groep te reorganiseren en meer middelgroot te maken. Het hoofdkantoor in Essen wordt opgegeven. De administratie verhuist in 2025 naar een vestiging in Düsseldorf - aanzienlijk gestroomlijnd. Van de 92 filialen blijven er 76 over. Naar verluidt zal dit de huurlast met ongeveer 80 miljoen euro per jaar verminderen. Ook de naam verandert. In de toekomst zal de warenhuisketen gewoon Galeria heten en zullen de grote, traditionele merken Karstadt en Kaufhof verdwijnen. Ze zouden te nauw verbonden zijn met de recente faillissementen.

En toch zijn twijfels en onzekerheid niet verdwenen, zelfs niet met het ja van de schuldeisers. Dit is ook te wijten aan het feit dat veel belangrijke vragen onbeantwoord blijven. Hoe kan Galeria weer succesvol worden? Hoe kan het zich staande houden tegenover retailgiganten zoals Amazon en nieuwe portalen zoals Shein en Temu? En hoe kan worden voorkomen dat het warenhuisbedrijf in 2025 opnieuw in de problemen komt?

Schoonheidsproducten, handtassen, schoenen en lingerie moeten de belangrijkste focus van het assortiment worden. Dat maakte Galeria-baas Olivier Van den Bossche onlangs bekend. Er is niet veel meer bekend over de toekomstige koers. De nieuwe eigenaars hebben tot nu toe een laag profiel gehouden. Ze zeiden dat ze wilden wachten tot het proces was afgerond. Beetz is de laatste tijd echter sterk op de achtergrond betrokken. Hij heeft bijvoorbeeld campagne gevoerd om de Galeria-winkel in Mannheim, die op de sluitingslijst staat, open te houden. Beetz heeft nauwe banden met de stad, hij groeide op in Mannheim en is voorzitter van de plaatselijke derde divisie voetbalclub SV Waldhof. Het is nog niet duidelijk of deze locatie en andere van de sluitingslijst worden gehaald.

De beslissende factor zal zijn wat Beetz en de investeringsmaatschappij NRDC, geleid door voormalig Kaufhof-eigenaar Richard Baker en zijn zoon Jack, investeren in de warenhuisketen. In het insolventieplan staat dat ze “uitgebreide financiële middelen” hebben toegezegd voor herstructurering en reorganisatie, maar niet hoeveel. “De nieuwe eigenaren moeten nog laten zien dat ze serieus zijn. Dit wordt niet duidelijk uit het insolventieplan,” zegt insolventiedeskundige Manfred Hunkemöller.

Volgens bronnen dicht bij de investeerders zou er in de komende twee tot drie jaar tot 100 miljoen euro binnenstromen. Of dit genoeg zal zijn is op zijn minst twijfelachtig. Retaildeskundigen schatten dat Galeria meer dan een miljard euro moet investeren.

De toekomst van het warenhuisbedrijf blijft dus onduidelijk. Eén ding is echter zeker: Galeria heeft een nieuwe kans gekregen.