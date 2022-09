Scotch & Soda lanceert online loyaliteitsprogramma ‘Club Soda 3.0’

Het Amsterdamse modelabel Scotch & Soda komt met een nieuw loyaliteitsprogramma, zo kondigt het merk in een persbericht aan. ‘Club Soda 3.0’, zoals het programma heet, heeft de vorm van een online community waar klanten lid van kunnen worden door het claimen van een zogenaamde ‘Founder’s Pass’ in de vorm van een NFT.

De NFT’s, waarvan er duizend zijn gemaakt, dienen als een lidmaatschapskaart die de houder toegang geeft tot evenementen, exclusieve collecties en merchandise, zo meldt de website van Scotch & Soda. Daarnaast kunnen leden contact met elkaar maken via de Discord-server van Scotch & Soda. Discord is een online sociaal platform.

Scotch & Soda had al een loyaliteitsprogramma met de naam Club Soda. Dat ging in juni van start en biedt leden onder meer kortingen en vroege toegang tot collecties. Club Soda 3.0 is een aanvulling op Club Soda, zo wordt op de website van Scotch & Soda verduidelijkt. Club Soda 3.0 kent een sterkere focus op gemeenschap en onderlinge communicatie.

De NFT’s worden gepubliceerd op Polygon. Wanneer dat precies gebeurt, laat Scotch & Soda in het persbericht in het midden. FashionUnited heeft navraag gedaan, maar is nog in afwachting van een antwoord.