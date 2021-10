Scotch & Soda opent dit jaar nog 22 winkels wereldwijd, volgend jaar een distributiecentrum in Hoofddorp

Het Amsterdamse modemerk Scotch & Soda opent dit jaar nog vijftien nieuwe winkels en zeven shop-in-shops wereldwijd. Dat blijkt uit een persbericht in handen van onder meer WWD. De winkels komen in verschillende grote steden, waaronder Parijs, Madrid, Mumbai, Boekarest, Perth en Riyadh. Daarnaast is binnenkort de officiële lancering van de webshop van Scotch & Soda op Tmall, de Chinese webgigant.

Om de uitbreiding te ondersteunen komt er in het Nederlandse Hoofddorp volgend jaar een extra distributiecentrum van Scotch & Soda. Het distributiecentrum telt 27,5 duizend vierkante meter en is voorzien van zonnepanelen en verticale tuinen.

Sinds januari heeft Scotch & Soda al 34 winkels en 27 shop-in-shops geopend. Met de nieuwe winkels daarbij opgeteld omvat het winkelportfolio van Scotch & Soda tegen het eind van 2021 circa 249 winkels en 280 shop-in-shops. Alle winkels zullen zijn voorzien van het nieuwe logo en design van het merk, die in maart werden gelanceerd.