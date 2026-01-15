Scotch & Soda’s terugkeer in de winkelstraat: Al 22 winkels heropend, winkel in Nederland in de planning

De Nederlandse winkelstraat kent geen Scotch & Soda winkels meer sinds het faillissement van de Europese retailtak in 2024, maar in de rest van Europa zijn alweer winkels heropend. Hoe gaat het nu met het merk en wat zijn de plannen?

Het is een jaar geleden dat we spraken met de directie van Scotch & Soda. De vorige keer was de ambitie om binnen een jaar 30 Scotch & Soda-winkels operationeel te hebben. Hoeveel vooruitgang is er geboekt met betrekking tot dit doel?

[Sander Born, Chief Sales Director Scotch & Soda:] In het afgelopen jaar is er aanzienlijke vooruitgang geboekt ten opzichte van de ambitie die we eerder bespraken. Scotch & Soda exploiteert nu wereldwijd 90 eigen winkels. Binnen onze Europese kernmarkten hebben we met succes 22 winkels heropend in Duitsland, België en Oostenrijk, naast één winkel in Londen en twee winkels in Frankrijk. Dit markeert een sterke terugkeer van fysieke retailaanwezigheid in onze meest strategische regio's.

Buiten de kernmarkten is de aanwezigheid verder uitgebreid met Albanië en Bulgarije als nieuwe landen, ondersteund door duidelijke toekomstige uitrolplannen. Tegelijkertijd zet de groei met bestaande partners in hoog tempo door, van Zuid-Afrika met 6 winkels tot India met 3 winkels, Azië met 3 winkels tot onze partner in het Midden-Oosten die 22 winkels exploiteert. Kortom, de oorspronkelijke ambitie is niet alleen behaald, maar overtroffen, met een breder, evenwichtiger wereldwijd winkelnetwerk dat nu stevig staat.

Hoeveel wholesale-verkooppunten en shop-in-shops heeft het merk momenteel en in welke markten?

Op dit moment werken we samen met ongeveer 1500 wholesale-klanten wereldwijd. Binnen dit netwerk exploiteren we wereldwijd zo'n 150 shop-in-shops, variërend van internationale warenhuizen zoals Macy’s tot belangrijke Europese partners zoals Breuninger in Duitsland, evenals sterke 'local heroes' waaronder de Kids Shop-in-Shop in Le Bon Marché in Frankrijk. Vanuit organisatorisch perspectief behoudt Scotch & Soda de volledige controle en interne verkooporganisaties met eigen showrooms in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK. Alle overige gebieden worden beheerd via distributeurs en agenten, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 64 landen wereldwijd.

Wat zijn de focusmarkten voor Scotch & Soda?

De focusmarkten voor Scotch & Soda zijn duidelijk gedefinieerd rond onze kernlanden, waar de naamsbekendheid, heritage en commerciële relevantie het sterkst zijn. In het hart van het merk bevindt zich Nederland, op de voet gevolgd door Duitsland, dat een echte "liefde op het eerste gezicht"-markt is gebleken en historisch gezien een van de belangrijkste motoren van internationale groei is. Vanuit deze twee markten breidde Scotch & Soda zich op natuurlijke wijze uit naar de omliggende Europese landen, waarmee een sterke en coherente regionale voetafdruk werd opgebouwd. Buiten Europa blijven de VS een belangrijke markt, met een sterke aanwezigheid bij landelijke retailers in het hele land en een robuuste online aanwezigheid. Dameskleding heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke groei en prestatie laten zien.

Om deze structuur te ondersteunen, is de organisatie bewust opgezet met toegewijde lokale teams in de kernmarkten, die zorgen voor volledige focus op brand building en de uitvoering van retail en wholesale. Tegelijkertijd werken we met gespecialiseerde teams voor franchise- en distributiepartners, waardoor we internationale markten met hetzelfde niveau van aandacht en merkdiscipline kunnen beheren. Deze tweeledige structuur zorgt ervoor dat elke markt de juiste mate van focus en expertise krijgt, waardoor Scotch & Soda duurzaam kan groeien en tegelijkertijd het merk-DNA in alle regio's wordt gewaarborgd.

De collectie is uitgebreid met nieuwe categorieën, wat zijn momenteel de sterkste categorieën van Scotch & Soda?

Als we het hebben over de uitbreiding van de collectie, betreft dit voornamelijk categorieën buiten de kleding, zoals schoenen, brillen en zonnebrillen, en dit FW26-seizoen de nieuw gelanceerde handtassen, tassen en kleinlederwaren. Deze categorieën bevinden zich momenteel in een opstart- en opbouwfase, met een duidelijke focus op merkextensie voor de lange termijn in plaats van volume op de korte termijn.

Qua prestaties ligt de kracht van Scotch & Soda niet in één enkele categorie. Het merk is gebouwd rond een breed lifestyle-assortiment en onze sterkste categorieën variëren per gebied, klimaat en seizoensritme. Wat het beste presteert in Noord-Europa verschilt van Zuid-Europa of internationale markten, en de categorieën heren, dames en kids spelen allemaal een belangrijke maar verschillende rol, afhankelijk van de markt. Deze diversiteit is opzettelijk. In plaats van te vertrouwen op één 'hero'-categorie, ligt de kracht van Scotch & Soda in de breedte en balans van de collectie, waardoor partners lokaal relevante assortimenten kunnen samenstellen en tegelijkertijd trouw kunnen blijven aan het algehele merk-DNA.

Welke kansen liggen er nog in het verschiet voor het merk?

Er liggen veel kansen voor Scotch & Soda, zowel op de korte als op de lange termijn. Naast een sterke en goed presterende e-commerce business, is het zo snel mogelijk openen van een nieuwe fysieke winkel in Nederland een topprioriteit. Dit is een belangrijke stap in het herstellen van de verbinding met onze roots en het versterken van de directe relatie met de Nederlandse consument.

Buiten retail ligt de grootste kans in het blijven leveren van uitstekende producten vanuit een sterke, merkgedreven esthetiek. Dit betekent dat we diep putten uit de archieven van Scotch & Soda en de elementen die het merk altijd hebben gedefinieerd, terwijl we deze vertalen naar relevante, hedendaagse producten voor 2026 en daarna. Tegelijkertijd is er duidelijk potentieel om productmarketing en storytelling verder naar een hoger niveau te tillen, zodat elk touchpoint recht doet aan de collecties.

Uiteindelijk blijft het doel om de eindconsument te verrassen met het Scotch & Soda-product waar ze van houden, en zo loyaliteit en langdurige merkrelevantie te versterken.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.