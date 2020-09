Sectorprognose Retail: Schoenwinkels en kledingwinkels de grote verliezers

Negatief nieuws voor de schoenen- en kledingwinkels. Hoewel de branche het waarschijnlijk het al aanvoelde, zullen ze volgens de Sectorprognose retail van ABN Amro behoren tot de grote verliezers van 2020. Conclusies uit de sectorprognose: de algehele retail zal dit jaar de omzet met 8 procent zien dalen, de modebranche wordt hard geraakt, maar de coronacrisis is dan weer een katalysator voor onlineverkopen. FashionUnited haalt de belangrijkste highlights uit de sectorprognose.

ABN Amro stelt in de prognose dat in 2020 de omzet bij kledingbranche zal dalen met 15 procent, bij de schoenenbranche is de daling 10 procent. ABN Amro geeft aan dat de (fysieke) winkels in deze branches de ‘duidelijke verliezers’ zijn van de coronacrisis. De daling die ABN Amro inschat voor het jaar 2020 wordt onder andere gemotiveerd met de verliezen in het tweede kwartaal ‘die als verloren beschouwd kan worden’, aldus het rapport. “Veel winkels bleven tijdens de lockdown langere tijd dicht, consumenten meden de grote stedelijke winkelcentra vanwege besmettingsangst, het openbaar vervoer werd weinig benut en de sluiting van horeca en de cultuursector maakte het minder aantrekkelijk om te winkelen,” aldus de sectorprognose.

Ondanks de in eerste instantie negatieve boodschap voor de modebranche in de prognose, is er toch een klein lichtpuntje. Naar verwachting zal de omzet over heel 2021 weer toenemen in de branche bij zowel kleding- als schoenenwinkels. Schoenwinkels kunnen rekenen op een herstel van 5 procent en kledingwinkels op een stijging van 7 procent in vergelijking met 2020.

Dat de modebranche hard geraakt is door de pandemie werd al duidelijk toen de cijfers van de Inretail GfK Fashionscan bekend werden. De omzet van moderetailers bleek in het eerste halfjaar van 2020 al terug te zijn gelopen met gemiddeld 18,5 procent. In het derde kwartaal schijnt een voorzichtig herstel van de omzet in te zijn gezet, maar de mondkapjesplicht in onder andere Rotterdam en Amsterdam en de hittegolf temperde de omzet in de winkelstraten. Ook hebben diverse retailers te maken met gecancelde of vertraagde leveringen. Hierdoor hebben ze te maken met minder voorraad aan het begin van het nieuwe seizoen. “Volgend jaar zal de omzet van kleding- en schoenenwinkels enigszins herstellen, maar niet tot het niveau van voor de crisis,” aldus het rapport.

Sectorprognose retail: coronacrisis katalysator voor groei onlineverkopen

Dat de verschuiving naar online is versneld door de coronacrisis, zal geen vreemd statement meer zijn. Ook de sectorprognose geeft aan dat bij bepaalde retailers de online omzet de afgelopen periode zelfs met 500 procent is toegenomen. Gemiddeld genomen zien de pure players in de retailbranche de online omzet in 2020 met 35 procent toenemen. Deze uitzonderlijke groei zet in 2021 echter niet door. Dan zakt de groei terug naar 20 procent omdat een gedeelte van de omzet terugvloeit naar het fysieke kanaal, aldus het rapport. “Door de lockdown en vrees voor het virus hebben meer consumenten het gemak van online ervaren. Consumenten oriënteren zich steeds makkelijker online.”

Het tweede kwartaal van 2020 stond namelijk in het teken van online winkelen, zo bleek begin augustus al uit de cijfers voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. De internetverkopen vertoonden in het kwartaal en nog niet eerder vertoonde groei. De recordgroei kwam neer op 54,8 procent.

“De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de retail en het consumentengedrag. Veel zal afhankelijk zijn van hoe snel de samenleving terug kan keren naar een situatie die weliswaar stabiel is, maar heel anders dan voorheen.” ABN Amro verwacht dat een deel van de consumenten ook na de coronacrisis minder naar fysieke winkels zal gaan, gerichter en lokaler gaat winkelen wanneer ze toch naar de winkelstraat gaan en daarnaast dus veel aankopen verleggen naar het onlinekanaal. De sectorprognose wordt afgesloten met het advies voor retailers om daarom actief aandacht te geven aan de juiste verhouding tussen verkoop via fysieke en online winkels.

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited