Seidensticker zet opnieuw in op wholesale voor damesmode

Seidensticker brengt zijn damesmode vanaf het komende orderseizoen terug in de wholesale. Hiervoor heeft de blousespecialist de collectie aangepast.

In januari sloot Seidensticker-directrice Silvia Bentzinger een terugkeer van de damesmode in de groothandel al niet uit, zoals ze in een interview vertelde – maar ze wilde toen nog geen concrete plannen aankondigen. Nu bevestigt het bedrijf uit Bielefeld de vernieuwde strategie, na een bericht hierover in vakblad Textilwirtschaft (TW).

“Met de herpositionering van onze dameskleding zetten we bewust in op profiel in plaats van breedte”, aldus Bentzinger op aanvraag van FashionUnited. “We keren terug met een duidelijkere, modernere collectie en een selectieve wholesale-strategie die perfect past bij onze positionering als blousespecialist.”

Credits: Seidensticker

Voordat Seidensticker eind 2024 aankondigde de damesmode niet langer via het wholesalekanaal te verkopen, waren de collectie en de klantenstructuur zeer heterogeen, zo verklaarde Bentzinger tegenover TW. Destijds was de damescollectie verkrijgbaar in het premiumsegment, maar ook bij retailers als Sinn en Galeria Kaufhof. De verschillende eisen leidden daardoor tot een verwatering van het merk.

Het bedrijf wilde op aanvraag van FashionUnited nog geen precieze details geven over potentiële handelspartners. Het doel is echter duurzame partnerschappen met de ‘juiste handelspartners’, vervolgt de directrice. “De huidige marktbeweging biedt kansen die we willen benutten met een gericht aanbod en een sterk handschrift.”

Vanaf voorjaar 2027 keert Seidensticker terug met een meer gefocust en expressiever assortiment. De collectie van circa 60 stuks wordt ingetogener, met minder prints. De focus ligt op de blouse, maar ook productgroepen als knitwear, broeken, jurken en blazers worden verder uitgebreid. Daarnaast is het never-out-of-stock-assortiment aangepast. Dit omvat nu zo'n 120 artikelen met een groter aandeel modieuze items.

Credits: Seidensticker

De damesmode is momenteel goed voor ongeveer 30 procent van de omzet. Hoewel de herenmode op de lange termijn de belangrijkste omzetdriver moet blijven, is een stijging van het omzetaandeel van de damesmode naar 40 procent realistisch voor het bedrijf.