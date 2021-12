Selfridges Group verkocht aan Central Group en Signa Holding

De Bijenkorf komt samen met andere warenhuizen uit de Britse Selfridges Group in nieuwe handen. De Canadese familie Weston heeft de luxe retailgroep Selfridges verkocht aan de Europese Signa Holding en het Thaise conglomeraat Central Group. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt middels een persbericht.

Central Group, gevestigd in Thailand en al vier generaties in handen van de Chirathivats, een van de rijkste families van Azië, en Signa Holding, uit Oostenrijk, hebben een joint venture gevormd om de retailgroep te kopen. Zij krijgen ieder een belang van vijftig procent in Selfridges, zo is in het persbericht van het Oostenrijkse vastgoedconcern Signa te lezen.

Central Group en Signa Holding nemen de Selfridges Group over

Selfridges Group wordt onderdeel van de vereniging van luxe warenhuizen Central en Signa, waartoe reeds de KaDeWe Group, Rinascente in Italië, Illum in Denemarken en Globus in Zwitserland behoren.

In het statement wordt gesteld dat de “overname een van 's werelds leidende omnichannel luxewarenhuisgroepen in de wereld creëert”. De pro forma jaaromzet voor de gecombineerde warenhuisportefeuille bedroeg 5 miljard euro in 2019, zo wordt in het persbericht gemeld. Naar verwachting zal dit in 2024 meer dan 7 miljard euro bedragen.

De prijs van de deal is niet bekendgemaakt.

Bijenkorf komt in handen van Central Group en Signa na verkoop moederbedrijf

In juni verschenen berichten dat de familie Weston, na het overlijden van Galen Weston, grondlegger van het warenhuis imperium, de luxewinkelgroep voor circa 4 miljard pond wilde verkopen.

Selfridges werd in 1908 opgericht door Harry Gordon Selfridge. Het bekendst is het iconische warenhuis aan de Londense Oxford Street. Er zijn ook winkels in Manchester en Birmingham. Het Londense vlaggenschip Selfridges werd in 2003 voor 598 miljoen pond overgenomen door zakenman Galen Weston, en in 2010 werd de Selfridges Group gevormd.

Het portfolio van Selfridges Group telt 18 warenhuis vestigingen. In Nederland is Selfridges sinds 2011 eigenaar van de Bijenkorf. Deze heeft in NEderland zeven vestigingen.