Selfridges schrapt naar verluidt banen op hoofdkantoor en in winkels

Selfridges gaat naar verluidt banen schrappen op het hoofdkantoor en in sommige winkels om kosten te besparen.

In een e-mail die This is Money ontving, legt directeur Andrew Keith naar verluidt uit aan werknemers dat sommige teams worden ‘aangepast en hervormd’ om ervoor te zorgen dat het bedrijf ‘klaar is voor de toekomst, op één lijn ligt en op de meest efficiënte manier werkt’.

Het is niet duidelijk hoeveel banen er worden geschrapt.

Keith meldt in de e-mail verder: “We hebben opnieuw bekeken hoe het hoofdkantoor, inclusief een aantal kleine teams in de retail die onze winkels ondersteunen, georganiseerd zijn om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.”

“Om dit te kunnen doen, moeten we van boven naar beneden kijken naar onze structuren, kosten, inkomsten en de manier van werken. Helaas betekent dit waarschijnlijk dat sommige van onze teams op het hoofdkantoor, waaronder een aantal kleine teams in de retail die onze winkels ondersteunen, worden verkleind en hervormd.”

Een woordvoerder van Selfridges meldt in een statement aan FashionUnited: “We zijn aan het bekijken hoe we ons hoofdkantoor het beste kunnen structureren om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zullen de details hiervan met onze teams bespreken tijdens het overlegproces.”

De Britse warenhuisketen werd in 2022 gekocht door een consortium bestaande uit de Thaise Central Group en het Oostenrijkse vastgoedbedrijf Signa Group in een deal met een waarde van naar verluidt 4 miljard pond, omgerekend 4,6 miljard euro.

De nieuwe eigenaren hebben de winkelketen echter belast met een schuld van meer dan 1,7 miljard pond (1,9 miljard euro) sinds de overname, volgens een rapport van The Telegraph uit maart.

Een woordvoerder van Selfridges vertelde de publicatie destijds: "Selfridges genoot van de beste kerst ooit in 2022 en we blijven vol vertrouwen over 2023 en daarna.”

"Onze bedrijfsomgeving is uniek omdat klanten naar Selfridges komen voor de ervaring en het plezier dat onze winkels, inclusief digitaal, bieden."