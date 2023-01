Sellier en Worn vormen samen grootste Britse platform voor resaleplatform luxe artikelen

Sellier Knightbridge neemt het luxe resaleplatform en concurrent Worn over. Met de overname willen de twee bedrijven ‘het grootste’ resaleplatform voor luxe artikelen van het Verenigd Koninkrijk worden.

Middels een verkoop van activa in contanten worden Sellier en Worn, die beide een vergelijkbaar consumentenbestand hebben, samengevoegd.

De kopers en verkopers van Worn worden, in het kader van de transactie, op het Sellier-platform aangesloten. Hierdoor zullen de activiteiten van Worn het komende jaar ongeveer 25 procent groeien, zo blijkt uit het persbericht.

Bella Buchanan, CEO bij Worn, over de overname: “Ik ben zo enthousiast dat Worn en Sellier Knightsbridge hun krachten bundelen. We zijn twee bedrijven met een gezamenlijke missie om de beste resale ervaring in de industrie te bieden.”

Buchanan wees op de oorspronkelijk missie van Worn om bij te dragen aan een duurzame verschuiving in de mode-industrie en voegde daaraan toe: “Dankzij dit partnerschap kunnen we die missie nog verder uitbouwen. Ik geloof dat we samen sterker zijn en ik verheug me erop om te zien wat dit nieuwe hoofdstuk brengt.”

Sellier werd opgericht in 2019 en heeft, naast haar online aanwezigheid, fysieke winkels in Knightsbridge en Monaco.

Sellier wil aanwezigheid uitbreiden in retail door overname

Het platform is succesvol door de zeldzame voorraad van moderne en vintage items die bijdragen aan de gerapporteerde dubbele omzetgroei op jaarbasis sinds de lancering.

In 2023 verwacht het bedrijf dat de omzet nog verder zal groeien tot meer dan 20 miljoen pond (22,7 miljoen euro) naarmate de luxe resalemarkt groeit.

Hanushka Toni, de oprichter en CEO bij Sellier: “Consolidatie in de resalemarkt gaat over zoveel meer dan alleen maar groter worden. In een sector vol ongelooflijke bedrijven die allemaal op hun eigen manier duurzaamheid herdefiniëren, is ‘slim schalen’ altijd de kern geweest van mijn visie voor Sellier.”

“Iets bouwen dat wordt gedefinieerd door het streven naar de beste in zijn klasse, waarbij nooit wordt ingeleverd op kwaliteit en curatie.”

Sellier is het komende jaar van plan zijn expansie voor te zetten door middel van verdere locaties die ondersteund worden door de winkelruimte van Worn in Belgravia. Daarnaast is Sellier van plan om aanvullende overnames te realiseren als onderdeel van Sellier Group.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited/UK en is vertaald en bewerkt door Sylvana Lijbaart.