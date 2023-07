Sendcloud neemt Tracey over, wil bezorgervaringen verbeteren met verzendintelligentie

Verzendplatform Sendcloud neemt dataplatform Tracey over, zo maakt Sendcloud donderdag bekend in een persbericht. De overname breidt Sendcloud’s portfolio uit met datatools, waaronder near-real-time pakketmonitoring, inzichten in vervoerdersperformance en AI-aangestuurde bezorgvoorspellingen.

“Wij geloven dat optimale bezorgervaringen de sleutel zijn tot succes voor e-commerce bedrijven. Het wordt steeds complexer zodra je met meerdere vervoerders verzendt, flexibele bezorgopties aanbiedt of je bedrijf internationaal wilt uitbreiden. Daarom verwelkomen we Tracey met open armen, zodat we online retailers kunnen voorzien van de beste oplossing voor pakketmonitoring en benchmarking op de markt”, aldus Rob van den Heuvel, CEO en medeoprichter van Sendcloud, in het persbericht.

Huib Adriaans, oprichter van Tracey, in het persbericht: “De meeste pakketverzenders zijn volledig gefocust op het verwerken van hun orders, waardoor de waardevolle verzenddata onbenut blijft. Onze verzendintelligentie helpt om die data toe te passen voor bruikbare inzichten en zo de beste bezorgervaringen te bieden. Dankzij de enorme verzendvolumes die Sendcloud verwerkt, kunnen we de product roadmap versnellen, nauwkeurigere benchmarking bieden en onze voorspellende bezorgmodellen verbeteren. We zijn enorm enthousiast om deel uit te maken van het Sendcloud team.”