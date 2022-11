Sendcloud ontslaat tien procent personeel, kon verwachte groei dit jaar niet waarmaken

Het Nederlandse verzendplatform Sendcloud neemt afscheid van tien procent van het personeel. Dat meldt Rob van den Heuvel, medeoprichter en CEO van het platform, in een bericht op LinkedIn. Sendcloud groeide dit jaar niet zo sterk als verwacht, waardoor een deel van het team moet vertrekken. Volgens verschillende media zou het om ongeveer vijftig banen gaan, verspreid over Europa.

Sendcloud, dat logistieke dienstverleners koppelt aan webwinkels, werd in 2012 opgericht en ontwikkelde zich de afgelopen jaren snel. In het voorjaar van 2021 haalde het bedrijf nog 150 miljoen euro op om het team uit te breiden en de groei van het bedrijf verder te stuwen. Maar die groei bleef achter gezien de ‘economische omstandigheden waar we nu in leven’, aldus Van den Heuvel. “Ons verwachte groeipad sluit niet aan bij de nieuwe realiteit.”

Van den Heuvel benadrukt dat de keuze werd gemaakt om Sendcloud op de langere termijn te versterken. “Om een bedrijf te worden dat duurzaam is op de lange termijn moesten we op zoek naar de optimale organisatorische structuur en omvang voor het bedrijf,” schrijft hij. “De tijden mogen dan veranderen, e-commerce blijft, en wij ook.”

Van den Heuvel zegt graag in contact te willen komen met bedrijven die op zoek zijn naar talentvolle werknemers, om het ontslagen personeel te kunnen helpen bij de transitie naar een nieuwe baan.