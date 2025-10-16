Sew Crew in Utrecht failliet verklaard

De rechtbank in Utrecht heeft op 16 oktober stichting The Sew Crew Foundation uit Utrecht failliet verklaard. Dat blijkt uit gegevens op Faillissementsdossier.nl. K.C.S. Meekes is aangesteld als curator.

The Sew Crew werd in 2021 opgericht door Daniëlle de Jong. De organisatie realiseerde kledingproducties in Nederland, van concept tot eindproduct, en werkte voor verschillende designers. Het atelier bood daarnaast professioneel advies op het gebied van stofkeuze, pasvorm en afwerking. Op de LinkedIn-pagina omschrijft het bedrijf zijn werkwijze als eerlijk en duurzaam.

De website van de stichting is inmiddels offline gehaald. FashionUnited heeft contact opgenomen met de curator. Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer informatie beschikbaar is.