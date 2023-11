Sézane in 2023: Van Parijs naar de rest van de wereld, groei zet door

Winkel- en pop-upopeningen

Sézane, het Franse modemerk dat in 2013 werd gelanceerd, heeft in de loop van 2023 een reeks nieuwe stappen gezet. FashionUnited heeft een kijkje genomen in de evolutie van een klein merk dat online begon en een zwaargewicht is geworden in de sector. Sézane werd 10 jaar geleden opgericht door Morgane Sézalory en kreeg in 2022 een kapitaalinjectie van Téthys Invest (de investeringsholding van de Franse L'Oréal-erfgename Françoise Bettencourt-Meyers en echtgenoot Jean-Pierre Meyers) om haar ontwikkeling te ondersteunen. Volgens het Franse dagblad ‘Les Echos’ heeft het modebedrijf sinds de oprichting een gemiddelde omzetgroei "van 20 tot 30 procent" per jaar gerealiseerd en in 2021 de 250 miljoen euro omzet overschreden.

Het merk, dat al wordt gedistribueerd via een aantal eigen verkooppunten in Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk, heeft dit jaar nieuwe boetieks geopend, zowel tijdelijk om de markt te testen, zoals aan de Utrechtsestraat in Amsterdam, als permanent. In november opende Sézane een winkel in de populaire Londense wijk Marylebone. Kort daarna tekende het voor de opening van een pop-up in Covent Garden, een van de meest dynamische wijken van de Britse hoofdstad.

Het merk heeft ook de Verenigde Staten in het vizier. Eerder dit jaar kondigde Sézane de opening aan van een pop-up in Seattle, een boetiek met de typische charme van het merk, gebaseerd op het "Apartment"-concept - het onderbrengen van mode en huishoudelijke artikelen in een ruimte die doet denken aan een woonkamer, met stukken die vervolgens online kunnen worden besteld. De opening volgde op die van andere pop-up verkooppunten op Amerikaans grondgebied, zoals in Boston en Los Angeles. Daar bleef het niet bij. Dit jaar opende Sézane ook een eerste pop-up store in Duitsland, in Hamburg. Het succesvolle merk is de thuismarkt, Frankrijk, echter niet vergeten en opende in 2023 een nieuwe Parijse winkel in 33 rue des Blancs Manteaux in de wijk Marais, evenals een verkooppunt in Lyon.

Gezelligheid

In mei 2023 besloot het Franse bedrijf ook om de webshop ‘Les Composantes’ opnieuw te lanceren. Het is nu "een toonbank" geworden die gespecialiseerd is in gezelligheid en kussens, verlichting, servies en kaarsen aanbiedt. Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van het merk in het bekende Parijse warenhuis ‘Le Bon Marché’ werd de herlancering van Les Composantes extra onder de aandacht gebracht met een spectaculaire enscenering die de kracht van het bedrijf nog eens onderstreepte. (Zie foto hieronder. Tekst loopt door onder de foto.)

Sézane bij warenhuis Bon Marché Credits: Sézane

Sézane's overstap naar de interieursector komt niet als een verrassing en volgt een algemene trend van modemerken die groeimogelijkheden zien in dit segment. Volgens een studie van Allied Market Research zal de interieursector tegen 2027 zijn gegroeid naar 838 miljard dollar tegen 616 miljard dollar in 2019. In 2023 herhaalde Sézane de lifestyle positionering door middel van een aantal culturele evenementen, waaronder de oprichting van zijn eerste zomerclub Ciné-Club met de Franse bioscoopketen MK2.