Shein bevestigt overname van meerderheidsbelang in Everlane

De ultra-fast fashion gigant Shein gaat een meerderheidsbelang verwerven in het Amerikaanse kledingmerk Everlane, zo meldt Vogue Business. Eerder deze maand kwam naar buiten dat duurzaam modemerk Everlane in handen zou komen van Shein, maar beide bedrijven bevestigden niet eerder de deal. Vogue Business heeft een e-mail in gezien van Everlane aan de medewerkers van het bedrijf.

Shein koopt het belang over van de door LVMH gesteunde durfkapitalist L Catterton voor een onbekend bedrag. De transactie is nog in afwachting van goedkeuring door de toezichthouders.

De verkoop volgt op een intensieve periode van due diligence achter de schermen. De Amerikaanse investeringsmaatschappij L Catterton was sinds maart op zoek naar een investeerder om een schuldenlast van ongeveer 90 miljoen dollar weg te werken die Everlane had opgebouwd. Deze schuld omvatte een lening van 25 miljoen dollar van investeringsmaatschappij Gordon Brothers en een door activa gedekte doorlopende kredietfaciliteit van 65 miljoen dollar.

Onafhankelijke koers en operationele verschuivingen

De werknemers van Everlane werden op vrijdagochtend officieel op de hoogte gesteld van de overname, zo stelt Vogue Business. In een bericht aan het personeel ging Everlane chief executive officer Alfred Chang in op het morele conflict dat de verandering van eigendom bij medewerkers teweeg kan brengen. Chang benadrukte dat het bedrijf onder de vlag van Shein de eigen identiteit en waarden zal behouden.

“Ik wil duidelijk zijn: Everlane blijft Everlane. Ik zal aanblijven als CEO, ons managementteam blijft op zijn plaats en we blijven onafhankelijk opereren met behoud van onze ontwerpnormen, merkfilosofie en waarden”, aldus Chang.

Volgens Chang biedt het partnerschap met Shein de nodige stabiliteit en middelen in een snel veranderend retaillandschap. Het stelt het Amerikaanse merk in staat om te investeren in productinnovatie en om een groter internationaal publiek te bereiken, zonder in te leveren op kwaliteit.