Shein heeft naar verluidt een aanvraag ingediend voor een beursgang in Londen

Volgens een rapport van Reuters heeft fast-fashion gigant Shein vertrouwelijk een aanvraag ingediend voor een beursgang in Londen, nadat de aanvraag voor een beursgang in de VS in november was afgewezen.

Het bedrijf heeft de Chinese autoriteiten op de hoogte gesteld van de wijziging in beurslocatie. Het heeft echter nog geen goedkeuring ontvangen van de China Securities Regulatory Commission.

De beslissing om de beurslocatie te wijzigen is genomen omdat de aanvraag voor een beursgang van Shein herhaaldelijk was afgewezen door Amerikaanse wetgevers, die de vrijstelling van een Amerikaanse belastingwet door de retailer en dwangarbeid in de toeleveringsketen aanhaalden.

De modegigant heeft ook de woede van Amerikaanse concurrenten opgewekt door de nieuwste stijlen tegen een betaalbare prijs aan te bieden, zijn klantenbestand te vergroten en het marktaandeel van andere retailers te verlagen, aldus CNBC.

Eerder had Shein een aanvraag ingediend voor een lidmaatschap van de Amerikaanse handelsvereniging, de National Retail Federation, maar deze werd meerdere keren afgewezen.

De Amerikaanse wetgevers hebben ook hun bezorgdheid geuit over de banden van Shein met China, omdat het een Amerikaanse wet schendt die de invoer van producten uit de regio Xinjiang in China verbiedt, waar de Chinese regering beschuldigd wordt van genocide tegen de Oeigoerse etnische groep, aldus CNBC.

De retailgroep verplaatste zijn hoofdkantoor later in 2021 naar Singapore, maar een groot deel van de productie is nog steeds gevestigd in China.