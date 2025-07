Shein krijgt 40 miljoen euro boete voor valse kortingen

Het ultra fast fashion merk Shein krijgt een boete van 40 miljoen euro. De Franse consumentenwaakhond DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) heeft het merk beboet voor misleidende handelspraktijken.

De sanctie volgt op een onderzoek naar Infinite Style E-commerce LTD (ISEL), verantwoordelijk voor de verkoop van Shein-producten, meldt de DGCCRF in een persbericht. Uit het onderzoek bleek dat de prijzen van duizenden producten op fr.shein.com waren verhoogd, waaruit bleek dat ISEL consumenten misleidde over de werkelijke kortingen.

Volgens de DGCCRF wordt de referentieprijs voor kortingen gedefinieerd als de laagste prijs in de 30 dagen voorafgaand aan de promotie. Shein overtrad deze regels door eerdere promoties te negeren of prijzen te verhogen voordat er korting op werd gegeven.

Deze sanctie volgt op een actie van de Europese Commissie op 27 mei 2025 tegen het online platform. De commissie eiste dat Shein een einde maakte aan misleidende praktijken jegens Europese consumenten, zoals valse kortingen, aankoopdruk, misleidende informatie en ondoorzichtige informatie.

Shein had vanaf 27 mei een maand de tijd om te reageren. Afhankelijk van het antwoord konden financiële sancties volgen, aldus het Franse Ministerie van Economische Zaken.

Valse duurzaamheidsclaims

De DGCCRF meldt ook dat Shein de duurzaamheidsclaims op haar website niet kon onderbouwen. Zo presenteerde het bedrijf zich als een verantwoordelijke onderneming die haar milieu-impact zou beperken door de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent te verminderen.

Inmiddels lijkt de website deze claim te hebben aangepast. Op de pagina over maatschappelijk verantwoord ondernemen staat nu dat de reductie van 25 procent van de uitstoot van broeikasgassen (Scope 1, 2 en 3) tegen 2030 moet worden bereikt.

In Frankrijk zet Shein haar groei voort met een retailstrategie die is gebaseerd op pop-up stores. De laatste opende eind juni in Dijon.