'Shein krijgt goedkeuring van het Verenigd Koninkrijk voor beursgang in Londen'

Na maanden van wachten heeft de ultra-fast-fashion retailer Shein naar verluidt de goedkeuring gekregen van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) voor zijn beursgang in Londen. De informatie werd bekendgemaakt door persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Officiele statement van de FCA en Shein zijn er op het moment van publiceren niet.

Na de indiening van de documenten voor zijn beursgang in juni 2024, had Shein te kampen met verschillende obstakels. Vanwege twijfels over de rechten van werknemers in zijn toeleveringsketen, ondervroeg een Britse parlementaire commissie het bedrijf. Het onderzoek leidde in februari tot de onthulling van twee gevallen van kinderarbeid bij zijn leveranciers.

De juridisch adviseur van het bedrijf, Yinan Zhu, had toen aangegeven een 'nultolerantie ten aanzien van kinderarbeid' te hanteren en verduidelijkte dat het merk zou blijven werken 'onvermoeibaar' om ervoor te zorgen dat deze gevallen « volledig worden uitgebannen » uit zijn toeleveringsketen.

Daarnaast had de Britse activistische groep Stop Uyghur Genocide (SUG) in februari 2025 aangekondigd dat zij een gerechtelijke toetsing zou starten tegen de Financial Conduct Authority (FCA) als deze de beursgang (IPO) van Shein op de London Stock Exchange (LSE) zou goedkeuren.

Desalniettemin leert de media op vrijdag 11 april dat de Britse organisatie naar verluidt het beursgangproject van Shein heeft goedgekeurd. De IPO (initial public offering) moet nu een andere goedkeuring krijgen. Shein zal namelijk ook de goedkeuring moeten krijgen van de Chinese toezichthouders, met name de China Securities Regulatory Commission (Chinese Commissie voor het toezicht op de effectenhandel).

Het in Singapore gevestigde bedrijf werd bij zijn laatste financieringsronde in 2023 gewaardeerd op 66 miljard dollar.