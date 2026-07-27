Shein onthult kwartaalverlies terwijl omzetgroei afneemt voor beursgang in Hongkong

De in Singapore gevestigde fast-fashionretailer Shein meldt een afname in winstgevendheid en een vertraging in omzetgroei. Daarmee biedt het bedrijf beleggers een eerste gedetailleerd inzicht in zijn financiële gezondheid, voorafgaand aan een geplande beursintroductie in Hongkong.

Uit een regelgevingsdocument ingediend bij de Hongkongse effectenbeurs onder de naam Shein Global Holdings blijkt een nettoverlies van 99 million dollar in het eerste kwartaal van 2026. Dit staat in contrast met een nettowinst van 395 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in het eerste kwartaal steeg bescheiden van 8,95 miljard dollar naar 9,05 miljard dollar. Dat is een lagere groei dan historisch gebruikelijk.

Het bedrijf rapporteert een bedrijfsresultaat van 258 miljoen dollar over het eerste kwartaal, een daling van 26 procent op jaarbasis. Over heel 2025 bedraagt de nettowinst 2,06 miljard dollar, tegenover 3,37 miljard dollar in 2024. Het management geeft aan dat het nettoverlies in het eerste kwartaal voornamelijk het gevolg is van reëlewaardeverliezen van 328 miljoen dollar op converteerbare preferente aandelen met terugkooprecht.

Regelgevingswijzigingen en internationale handelsspanningen drukken op groei

Het regelgevingsdocument maakt deel uit van het beursnoteringstraject van Shein in Hongkong. Het bedrijf ontving goedkeuring voor de notering na jarenlange vertragingen, nadat eerdere pogingen tot een beursgang in New York en Londen niet doorgingen. Historisch gezien verstrekte de retailer beleggers slechts beperkte informatie over omzet en winstgevendheid. Institutionele investeerders als IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management en HSG staan achter het bedrijf.

De groeidynamiek van de retailer neemt af. Wijzigingen in het Amerikaanse handelsbeleid en geopolitieke verstoringen leiden tot hogere materiaalkosten en prijsaanpassingen voor eindconsumenten. Indicatoren als wereldwijd webverkeer, downloads van de mobiele applicatie en verkoopvolumes in de Verenigde Staten laten stagnatie of teruggang zien dit jaar.

Shein stelt dat de afschaffing van de Amerikaanse de-minimis-tariefvrijstelling voor ingevoerde pakketten met een waarde onder 800 dollar een negatief effect heeft gehad op de handelsprestaties in de Verenigde Staten en op de totale netto-omzetgroei. Het bedrijf merkt echter op dat de verkooptrends in de regio inmiddels tekenen van normalisering vertonen.

Europees tariefbeleid en marktconcurrentie als aanhoudende risico's

Het bedrijf wijst op extra tegenwind door beleidswijzigingen van de Europese Unie, met name de afschaffing van de douanevrijstelling van 150 euro. Shein onthult dat de Europese markt in 2025 en het eerste kwartaal van 2026 goed is voor ongeveer een derde van de totale omzet. Het management waarschuwt dat de commerciële impact van de EU-regelgevingswijziging vergelijkbaar of groter kan zijn dan de verstoring na de Amerikaanse de-minimis-aanpassing.

Naast handelsbeperkingen heeft Shein te maken met concurrentiedruk van Temu, een dochteronderneming van PDD Holdings, op de Europese en Amerikaanse kernmarkten. Internationale toezichthouders houden bovendien nauwlettend toezicht op de operationele praktijken van het bedrijf.

Shein is oorspronkelijk opgericht in het Chinese vasteland en heeft zijn hoofdkantoor later verplaatst naar Singapore. Het bedrijf bouwde een internationaal direct-to-consumer fast-fashionplatform op door goedkope, trendsettende kleding rechtstreeks vanuit leveranciersnetwerken te distribueren naar wereldwijde retailmarkten.