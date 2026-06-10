Shein opent logistiek centrum in Dublin

Fast fashion gigant Shein opent een nieuw e-commerce logistiek centrum in Dublin, Ierland, ter uitbreiding van zijn regionale fulfilmentnetwerk als reactie op de groeiende vraag.

De nieuwe faciliteit van 16.000 vierkante voet is gevestigd in het Greenogue Business Park in Rathcoole en levert dertig banen op in magazijn- en kantoorfuncties, meldt RTE.

In een verklaring aan de media zegt Robin Kiely, directeur bedrijfscommunicatie van Shein, dat het bedrijf trots is op de uitbreiding van zijn activiteiten in Ierland. Dit land “speelt een belangrijke rol in onze bredere Europese groeistrategie”.

Kiely voegt toe: “Deze investering versterkt ons vermogen om verbeterde, efficiëntere diensten te leveren aan klanten in het hele land”.

“De nieuwe faciliteit creëert ook lokaal extra magazijn- en kantoorfuncties, terwijl het onze langetermijninzet ondersteunt om te investeren in infrastructuur, technologie en operationele capaciteit in heel Ierland en Europa,” vervolgt hij.

De opening van de locatie in Dublin bouwt voort op de bredere inspanningen van Shein om zijn Europese logistieke voetafdruk te vergroten.

Het bedrijf opende vorig jaar een primair distributiecentrum in Wroclaw, Polen. Dit werd gevolgd door een logistiek magazijn in de Britse Midlands dat vorige maand opende.

In Ierland wordt Shein momenteel geconfronteerd met een onderzoek door de Ierse Commissie voor Gegevensbescherming vanwege zorgen over de overdracht van persoonsgegevens tussen de EU/EER en China.

Het bedrijf heeft ook een boete van 22 miljoen euro gekregen van de Franse overheid wegens beschuldigingen met betrekking tot producttraceerbaarheid, milieuclaims, herroepingstermijnen en levertijden.