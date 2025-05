Shein overweegt beursgang in Hong Kong na stopzetten beursgang Londen

Shein lijkt van koers te veranderen. De Chinese fastfashiongigant zou nu Hong Kong overwegen voor zijn beursgang (IPO) nadat de plannen voor een notering in Londen stilvielen.

Volgens bronnen van Reuters heeft Shein zich tot Hong Kong gewend nadat het er niet in slaagde de Chinese toezichthouders goedkeuring te laten geven aan zijn plannen voor de London Stock Exchange.

Eén bron meldt dat de online retailer van plan is de komende weken een ontwerp-prospectus in te dienen bij de effectenbeurs van Hong Kong. Twee andere bronnen suggereren dat Shein hoopt dit jaar nog naar de beurs te gaan in de regio.

Shein streefde sinds begin 2024 naar een notering in het Verenigd Koninkrijk, na eerder New York te hebben overwogen voor zijn beursgang. In de Verenigde Staten kreeg het al te maken met tegenstand van politici die de aanvraag wilden blokkeren en opriepen tot meer openheid over Sheins Chinese activiteiten.

Het bedrijf wendde zich vervolgens tot Londen als alternatieve route, maar werd ook geconfronteerd met soortgelijke uitdagingen van lokale marktautoriteiten, ngo's en leiders uit de mode-industrie.

In april 2025 werd echter gemeld dat de retailer goedkeuring had gekregen van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) voor de beursgang in Londen en dit vervolgens had gemeld aan de China Securities Regulatory Commission (CSRC).

Hoewel Shein steun van de CSRC had verwacht, meldde een bron aan Reuters dat het bedrijf een onvoorziene vertraging en beperkte communicatie van de organisatie ondervond.

Andere factoren, zoals beschuldigingen dat Sheins producten katoen uit de Chinese regio Xinjiang gebruikten, bemoeilijkten de beursgang in Londen eveneens, aldus Reuters.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Shein voor een reactie.