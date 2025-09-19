Shein-partnerschap komt Pimkie duur te staan: Uitgesloten door Franse federaties

Parijs - De Fédération des Enseignes de l'Habillement, lid van de Alliance du Commerce, heeft vrijdag in een persbericht aangekondigd Pimkie uit te sluiten. De Franse modeketen sloot een partnerschap met het controversiële Aziatische merk Shein. De uitsluiting is unaniem goedgekeurd.

De fast-fashion gigant Shein, "wiens model gebaseerd is op het omzeilen van regels en oneerlijke concurrentie ten koste van gevestigde bedrijven die werkgelegenheid creëren in Frankrijk", hanteert "milieuvriendelijke praktijken die indruisen tegen de transformatiestrategie van de sector", aldus de twee organisaties.

Door zich hierbij aan te sluiten "wijkt Pimkie af van de collectieve afspraken binnen de sector", oordelen ze.

Ze benadrukken dat het model van de grote Aziatische platforms in Frankrijk en Europa is veroordeeld voor "misleidende handelspraktijken, valse kortingen, misleidende informatie over consumentenrechten en milieu-informatie, aankoopdruk, schending van de regels voor gegevensbescherming en overmatig gebruik van luchttransport voor de levering van goederen".

Pimkie versus de federaties

"Sinds ik Pimkie meer dan twee jaar geleden heb overgenomen, heb ik geen steun ontvangen van de verschillende organisaties en federaties. Velen verwachtten ongetwijfeld het einde van het merk", reageerde directeur Salih Halassi tegenover AFP.

De CEO bevestigde dat Pimkie is hersteld: "Het evenwicht is nabij, twintig winkels zijn in 2025 geopend, meer zullen volgen in 2026" en het merk "zal zich blijven ontwikkelen", mede dankzij het partnerschap met Shein, dat "een snellere en sterkere internationale groei mogelijk maakt".

Dinsdag onthulde Shein dat Pimkie gebruik zal maken van zijn krachtige ecosysteem om zich te ontwikkelen, met name internationaal. De producten, geïntegreerd in een programma genaamd 'Shein Xcelerator', zullen beschikbaar zijn op het Shein-platform en daarmee toegankelijk in 160 landen. Pimkie profiteert daarnaast van logistieke ondersteuning (productie op aanvraag en online orderafhandeling).

Pimkie, opgericht in 1971, met bijna 200 verkooppunten in Frankrijk (exclusief overzeese gebieden) en meer dan 700 werknemers, heeft grote moeilijkheden gekend, waaronder twee sociale plannen en een reddingsprocedure. Sinds het partnerschap met Shein ligt het Franse merk onder vuur van de gehele handelssector, van mode tot retail.

De Alliance du Commerce verenigt de Union du Grand Commerce de Centre-Ville, de Fédération des Enseignes de l'Habillement en de Fédération des Enseignes de la Chaussure en vertegenwoordigt 26.000 winkels en 150.000 werknemers.