Shein sleept concurrent Temu voor de rechter wegens ‘misleidende claims’

Chinese fast fashion e-tailer Shein sleept concurrent Temu voor de rechter, zo blijkt uit een aanklacht die in Amerika is ingediend opgemerkt door nieuwsbureau Reuters. Shein is van mening dat Temu social media influencers heeft ingehuurd om ‘valse en misleidende claims’ over Shein te zeggen.

De aanklacht is binnengekomen bij de US District Court voor het Northern District van de staat Illinois. Naast de beschuldigingen van ‘valse en misleidende claims’, bevat de aanklacht ook beschuldigingen aan het adres van Temu dat het platform via nep social media-accounts van Shein consumenten aanmoedigde de Temu-app te downloaden. Influencers zouden daarnaast vaak Shein noemen in hun posts over Temu waarin de twee bedrijven werden vergeleken.

Shein wil Temu via de rechtszaak verbieden de naam van het bedrijf voor marketingdoeleinden te gebruiken. Daarnaast eist het een schadevergoeding voor de verkopen die volgens Shein het gevolg zijn van inbreukmakende marketing. Temu heeft de rechtbank verzocht de rechtszaak te verwerpen, aldus Reuters.

Temu bevindt zich pas sinds het einde van 2022 op de markt en biedt een gelijksoortig concept als Shein. Het Chinese platform biedt producten van Chinese handelaren aan die voornamelijk lage prijzen hebben.