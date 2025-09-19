Shein sluit partnerschap met Pimkie, wat tot controverse leidt in de Franse mode-industrie

Shein, een toonaangevende wereldwijde fast fashion retailer, is een strategisch partnerschap aangegaan met het Franse dameskledingmerk Pimkie. Het label, opgericht in 1971, zal internationaal worden verkocht via de marktplaats van Shein. Deze samenwerking markeert ook de lancering van Shein Xcelerator in Frankrijk. Dit programma is ontworpen om opkomende en gevestigde merken te ondersteunen bij hun wereldwijde expansie.

Pimkie krijgt toegang tot de logistieke diensten, on-demand productie en orderafhandeling van Shein. Het Franse merk behoudt echter de controle over zijn merkidentiteit, intellectueel eigendom en winkelnetwerk.

Franse ontwerper lanceert met Shein Xcelerator

"Met de uitrol van Shein Xcelerator in Frankrijk helpen we Franse merken te promoten door bruggen te bouwen met de 160 landen waar we actief zijn", aldus Donald Tang, bestuursvoorzitter van Shein. Salih Halassi, CEO van Pimkie, is van mening dat "dit strategische partnerschap met Shein Pimkie in staat zal stellen de groei van zijn online verkopen te versnellen, terwijl ons DNA behouden blijft en ons fysieke netwerk wordt versterkt."

Een overlevingsstrategie voor Pimkie

De overeenkomst onderstreept de inspanningen van Pimkie om zijn digitale transformatie te bevorderen. Het benadrukt ook de focus op het ontwikkelen van nieuwe internationale groeikanalen. Het merk werd onlangs gereorganiseerd onder leiding van meerderheidsaandeelhouder Salih Halassi om de digitale transformatie te versnellen en de internationale groeikanalen te diversifiëren. Deze stap wordt beschouwd als een essentiële overlevingsstrategie. Verschillende Franse middenklasse merken zoals Kaporal, Naf Naf, Camaïeu en Jennyfer zijn de afgelopen jaren bezweken onder de concurrentiedruk.

Voor Shein versterkt het partnerschap zijn positie in een markt die lange tijd kritisch is geweest op de groep. Door samen te werken met een gerenommeerd merk als Pimkie wil Shein zich niet alleen presenteren als leverancier van betaalbare fast fashion. Het wil ook gezien worden als een innovatie- en groei partner voor lokale labels.

Kritiek vanuit de industrie

De aankondiging heeft echter veel kritiek gekregen. Yann Rivoallan, voorzitter van de Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, beschreef de samenwerking op LinkedIn als een 'schande'. Hij ging zelfs zo ver om het een 'criminele organisatie' te noemen. Hij beschuldigt Shein ervan arbeidsrechten te negeren, het milieu te schaden en talloze banen in Frankrijk in gevaar te brengen. Rivoallan roept op tot een Europese coalitie om het bedrijfsmodel van de Chinese groep tegen te gaan met een sterker douane- en handelsbeleid.

Familie Mulliez spant rechtszaak aan

De druk is verder toegenomen nu de voormalige eigenaren van Pimkie, de familie Mulliez, een rechtszaak aanspannen over de nieuwe deal. In een verklaring aan Frans nieuwsbureau AFP zei de familie dat het partnerschap met Shein in tegenspraak was met een eerdere overeenkomst die ten tijde van de verkoop van het merk in 2023 was gemaakt. Die overeenkomst beloofde "de activiteiten en werkgelegenheid van een autonoom en verantwoordelijk merk" te behouden.

De Mulliez Family Association (AFM) hekelde "een gebruik van de fondsen die beschikbaar werden gesteld tijdens de verkoop, dat duidelijk in strijd was met het beoogde doel", namelijk bijna 140 miljoen euro.

Halassi is echter van mening dat de familie Mulliez "geen rechtsgrondslag heeft om actie te ondernemen tegen Pimkie op grond van het overnamecontract dat we hebben gesloten", aldus een verklaring aan AFP. "Dit nieuwe partnerschap brengt de werkgelegenheid van het merk op geen enkele wijze in gevaar. Het zal zelfs leiden tot het creëren van nieuwe banen", vervolgde hij.

Een breuk in het hart van de Franse mode

Bovenal onthult dit partnerschap een groeiende kloof binnen het Franse mode-ecosysteem. Enerzijds zien sommige worstelende merken allianties met wereldwijde platforms als een hefboom voor overleving en versnelde groei. Anderzijds vrezen instellingen en brancheorganisaties de legitimering van een ultra-fast fashion model dat als destructief wordt beschouwd voor de industrie, de werkgelegenheid en het milieu.

De gok is duidelijk riskant voor Pimkie. De uitdaging zal zijn om te bepalen of dit partnerschap nieuwe markten zal openen of zijn positie zal uithollen bij een Frans klantenbestand dat steeds meer aandacht besteedt aan ethische en milieukwesties. De kern doelgroep van Pimkie overlapt grotendeels met die van Shein, wat wijst op commercieel potentieel. Maar in een tijd waarin de Europese markten zich voorbereiden om hun regelgevingsarsenaal tegen ultra-fast fashion te versterken, lijkt één vraag te zijn: zal de markt volgen... voordat de wet beslist?