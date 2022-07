Shein stelt directeur ontwikkeling aan voor Europese markt

De Chinese online moderetailer Shein heeft een directeur ontwikkeling aangesteld om de leiding te nemen over de Europese activiteiten en de expansie in de regio te sturen. Jacobo Garcia Miña heeft de functie in juli aangenomen, zo is te lezen een verslag van het Spaanse tijdschrift Modaes.

Miña heeft bijna 20 jaar ervaring met de distributie van de Europese detailhandel, van massamerken tot luxemerken. Tussen 2003 en 2007 werkte hij eerst voor H&M en daarna voor Inditex in Spanje. Daarna werkte hij vier jaar in Londen voor Burberry. Hij heeft ook als softwareontwikkelaar bij Salesforce gewerkt, waar hij later commercieel directeur werd van ViSenze, een start-up die AI-oplossingen creëert om de prestaties van winkelketens te verbeteren.

Op zijn LinkedIn-profiel stelt Garcia Miña dat het zijn missie is om "nieuwe en bestaande merken te helpen om samen met Shein te groeien."

De omzet van fast fashion retailer Shein is in drie jaar tijd explosief gestegen, van een jaaromzet van ongeveer 3 miljard dollar (omgerekend 2,9 miljard euro) in 2019 naar meer dan 15 miljard dollar (omgerekend 14,6 miljard euro) in 2021. Shein zou tegen eind 2022 zelfs de grens van 20 miljard dollar (omgerekend 19,5 miljard euro) kunnen overschrijden, aldus de Washington Post.

Shein is in 2008 opgericht door Chris Xu, en is zeer actief in de VS en Europa. Om een band met de klanten op te bouwen, strijkt Shein deze zomer in Europa neer met een reeks pop-up stores. De eerste stop is Parijs en daarna volgen Berlijn en Rome, zo is te lezen op Fashionnetwork. Shein heeft onlangs ook aangekondigd om een fonds van 50 miljoen dollar op te richten om initiatieven op het gebied van textielafval te financieren.