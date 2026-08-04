Shein streeft naar verluidt naar waardering tot 40 miljard dollar voor beursnotering in Hongkong

Shein streeft naar een waardering van 30 tot 40 miljard dollar (circa 25 tot 35 miljard euro) bij een beursgang (IPO) in Hongkong die mogelijk al medio augustus van start gaat. Dit meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van drie bronnen die bekend zijn met de plannen.

Het doel markeert een herijking voor de in Singapore gevestigde fastfashionretailer, die in China werd opgericht. De waarde van het bedrijf piekte in 2022 op 98,2 miljard dollar, maar daalde naar 64 miljard dollar in private financieringsrondes in 2023 en april 2024. Volgens Reuters zijn zowel de waardering als het tijdschema nog niet definitief en kunnen beide nog veranderen na feedback van investeerders. Vorige week begonnen de voorbereidende bijeenkomsten, met sessies in New York, Boston en San Francisco.

Sommige potentiële hoeksteeninvesteerders dringen aan op een bedrag dichter bij 30 of 32 miljard dollar, vertelde een van de bronnen aan Reuters. Shein geeft prioriteit aan een stabiele aandelenprijs na de beursgang boven de hoogst mogelijke waardering. Het bedrijf heeft de omvang van de aanbieding, de prijs en de noteringsdatum niet bekendgemaakt.

Waardering in de buurt van H&M, ver onder Inditex

Aan de bovenkant van de bandbreedte zou Shein ongeveer evenveel waard zijn als de Zweedse groep H&M, met een waarde van circa 26 miljard dollar. Dit is aanzienlijk minder dan Uniqlo-eigenaar Fast Retailing uit Japan (circa 161 miljard dollar) en Zara-moederbedrijf Inditex uit Spanje (circa 208 miljard dollar), aldus Reuters.

Uit het concept-prospectus, gepubliceerd op 26 juli 2026, blijkt dat de omzet in 2025 met acht procent steeg naar 41,8 miljard dollar, ten opzichte van 38,7 miljard dollar in 2024. De nettowinst daalde van 3,37 miljard dollar naar 2,06 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2026 boekte het bedrijf een nettoverlies van 99 miljoen dollar, vergeleken met een winst van 395 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg licht met 1,1 procent naar 9,05 miljard dollar. Het kwartaalverlies omvatte een reëlewaardepost van 328 miljoen dollar op converteerbare aflosbare preferente aandelen; een boekhoudkundige en geen operationele post.

Krimpende marges voeden de bezorgdheid dat de expansie van Shein op weerstand stuit door hogere handelskosten, strenger toezicht en toenemende concurrentie in de wereldwijde e-commerce. Shein vermeldde in de aanvraag dat de afschaffing van de Amerikaanse de-minimisvrijstelling in mei 2025 de Amerikaanse verkoop heeft gedrukt en de operationele kosten heeft verhoogd. Deze vrijstelling maakte het mogelijk dat pakketten met een waarde van minder dan 800 dollar het land belastingvrij konden binnenkomen. In Europa, de grootste markt met 14,8 miljard dollar in 2025, introduceerde de EU op 1 juli 2026 een tijdelijke douaneheffing van drie euro per artikel op zendingen met een lage waarde tot 150 euro van buiten de unie.

Derde beurs in drie jaar

De Chinese beurswaakhond (CSRC) keurde op 10 juli de beursnotering in Hongkong goed. Dit maakt de weg vrij voor een beursgang na mislukte pogingen in New York en Londen. Shein heeft aangegeven de opbrengst te willen gebruiken voor technologie, wereldwijde merkopbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen en algemene bedrijfsdoeleinden.

Voor de handel opent de beursnotering voor het eerst een duurzaam publiek venster op de economie van een bedrijf dat is gebouwd op de verkoop van jurken van vijf dollar en jeans van tien dollar aan consumenten in ongeveer 160 landen. Dit gebeurt op een moment dat de belastingvrije pakketstromen, die deze prijzen mogelijk maakten, aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zijn stopgezet.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.