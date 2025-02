'Shein terug in India na vijfjarig verbod via Reliance Retail'

Shein hervat zijn activiteiten in India via een licentieovereenkomst met Reliance Retail. De fast fashion-app, nu onder de naam Shein India Fast Fashion, is opnieuw beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store, meldt de Indiase pers, waaronder BBC News India en The Economic Times.

De comeback van Shein volgt op een deal tussen Reliance Retail, eigendom van de Indiase miljardair Mukesh Ambani, en de Indiase overheid. Indiase fabrikanten gaan onder het Shein-merk produceren, waardoor de fast fashion-gigant opnieuw voet aan de grond krijgt in India.

Shein werd in 2020 samen met 58 andere Chinese apps verboden door de Indiase regering vanwege zorgen over gegevensbeveiliging en politieke spanningen met China. Dit verbod veroorzaakte destijds onzekerheid bij gebruikers. Nu, vijf jaar later, is de app weer toegankelijk met enkele wijzigingen. Een van de strengste voorwaarden is dat alle klant- en applicatiegegevens in India worden opgeslagen en dat Shein zelf geen toegang heeft tot deze gegevens. Dit werd in december 2024 bevestigd door de Indiase minister van Handel, Piyush Goyal, zo schrijven BBC India en The Economic Times.

De vernieuwde Shein-app biedt gratis verzending en eenvoudige retourmogelijkheden. Op dit moment levert het bedrijf alleen in Delhi, Mumbai en Bengaluru, maar een landelijke uitrol zou al in de planning staan.

Shein blijft wereldwijd groeien en is nu actief in meer dan 150 landen. De terugkeer naar India markeert een belangrijke stap in de expansie van het merk, dat hiermee opnieuw een van de grootste consumentenmarkten ter wereld betreedt.