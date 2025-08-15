Shein UK rapporteert omzet- en winststijging in 2024

Op basis van de jaarrekening die is ingediend bij Companies House (gelijk aan de Kamer van Koophandel in Nederland), rapporteerde Shein Distribution UK Limited voor het jaar eindigend op 31 december 2024 een aanzienlijke stijging van de omzet en winst. De omzet van het bedrijf steeg tot twee miljard pond, terwijl de winst steeg tot 28,6 miljoen pond in vergelijking met het voorgaande jaar.

De brutowinst van het bedrijf is meer dan verdubbeld tot 67,7 miljoen pond, wat een sterke verkoopprestatie weerspiegelt. Het bedrijf heeft echter geen dividend uitgekeerd over het jaar.

Het bedrijf, de Britse dochteronderneming van de Shein Group, houdt zich voornamelijk bezig met de online verkoop van modekleding en accessoires. In 2024 waren belangrijke mijlpalen het openen van een pop-upwinkel in Liverpool, een kerstbustour en de oprichting van twee nieuwe kantoren in Kingscross en Manchester. Het personeelsbestand van het bedrijf groeide van 33 medewerkers in 2023 tot 91 in 2024, voornamelijk voor marketingexpertise.

Het strategisch rapport benadrukt dat het nettovermogen van het bedrijf aan het einde van het jaar 57,7 miljoen pond bedroeg. Het rapport schetst ook de belangrijkste bedrijfsrisico's, waaronder mogelijke vertragingen in de toeleveringsketen, prijsvolatiliteit als gevolg van wisselkoersen, instabiliteit van IT-systemen en marktschommelingen veroorzaakt door onzekere economische omstandigheden.