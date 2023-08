Shein verkoopt Forever 21-kleding dankzij samenwerking met Sparc Group

Shein en Sparc Group Holdings, een joint venture die Authentic Brands Group en Simon Property Group omvat, zijn een samenwerking aangegaan. Hierdoor kan de Chinese fast fashion gigant items van Forever 21 verkopen, dat maakt Authentic Brands Group bekend in een persbericht.

Volgens de overeenkomst verwerft Shein een belang van ongeveer een derde in Sparc Group en wordt Sparc Group een minderheidsaandeelhouder in Shein, zo is te lezen. Shein zal Sparc Group helpen haar merken te laten groeien door zijn e-commerce expertise en wereldwijde bereik te delen. Dit betekent dat er een samenwerking wordt verwacht waarbij Shein-klanten toegang krijgen tot het Forever 21-aanbod. Het klantenbestand van Shein bedraagt momenteel 150 miljoen online gebruikers. Shein krijgt daarentegen toegang tot de offline Forever 21-locaties in Amerika, waaronder shop-in-shops, retouren naar de winkel en andere initiatieven.

“We zijn enthousiast over de samenwerking met Shein, omdat het onze gedeelde visie weerspiegelt om klanten ongeëvenaarde toegang tot mode te bieden tegen betaalbare prijzen”, aldus Marc Miller, CEO van Sparc Group, in het persbericht. “Door samen te werken zullen we nog meer innovatieve en trendsettende producten leveren aan modeliefhebbers over de hele wereld.”

“Shein is verheugd om Sparc Group als partner en minderheidsaandeelhouder te hebben en we kijken ernaar uit om nieuwe manieren te vinden om onze klanten te verblijden door het potentieel van deze samenwerking”, laat Donald Tang, Executive Chairman van Shein, weten in het persbericht. “De krachtige combinatie van Simons leiderschap in fysieke retail, Authentics expertise in merkontwikkeling en Sheins’ on-demand model zal ons helpen schaalbare broei te realiseren en samen mode toegankelijker te maken voor iedereen.”