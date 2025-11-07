Shein verwacht winstverdubbeling naar twee miljard dollar ondanks importheffingen

Het Chinese fastfashionplatform Shein ligt naar verluidt op koers voor een winst van twee miljard dollar dit jaar, een verdubbeling ten opzichte van 2024. De stijging komt ondanks een uitdagend klimaat door Amerikaanse importheffingen, die de retailer probeert tegen te gaan met kostenbesparingen en prijsverhogingen.

Volgens Bloomberg voorspelt Shein een winstgroei met dubbele cijfers voor 2025, een stijging ten opzichte van de 1,1 miljard dollar van vorig jaar. De groei werd versneld door sterke prestaties in het eerste kwartaal. De omzet overschreed in die periode naar verluidt de tien miljard dollar, terwijl de winst boven de 400 miljoen dollar uitkwam, aldus de nieuwsbron.

De omzetstijging is deels toe te schrijven aan versnelde consumentenbestedingen in de Verenigde Staten, vooruitlopend op het stopzetten van de ‘de minimis’ belastingvrijstelling op Chinese goederen door president Donald Trump. Shein heeft vermoedelijk ook de prijzen verhoogd om de last van de importheffingen door te berekenen aan de consument, terwijl tegelijkertijd de marketinguitgaven zijn verlaagd.

Hoewel de financiële resultaten stabiel lijken, staat Shein voor een reeks andere uitdagingen die de algehele prestaties kunnen beïnvloeden. In Frankrijk, waar Shein onlangs zijn eerste fysieke winkel opende, heeft de overheid de activiteiten van de website tijdelijk opgeschort. Dit gebeurde na de onthulling dat de retailer een sekspop met een kinderlijk uiterlijk verkocht. Het land heeft de aanpak van Shein vandaag verder aangescherpt. Ministers bevestigden de inspectie van 200.000 pakketten van het platform op de luchthaven van Parijs om de productconformiteit te controleren.

Shein probeert momenteel het vertrouwen van investeerders te winnen, terwijl het een beursgang in China nastreeft. De beslissing om de aandacht weer op de lokale aandelenmarkt te richten, volgt op tegenslagen bij pogingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dit was het gevolg van toegenomen bezorgdheid van toezichthouders in die regio's.