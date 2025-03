Shein-voorzitter bevestigt beursgangplannen

Fast fashion gigant Shein heeft voor het eerst de plannen voor een beursgang bevestigd. In een gesprek met The Times gaf Donald Tang, uitvoerend voorzitter, aan dat hij graag zou zien dat het bedrijf, met hoofdkantoor in Singapore, ‘de verantwoordelijkheid en transparantie van een beursgenoteerde onderneming omarmt’.

Tang wilde geen commentaar geven op de timing, waardering en bestemming van de beursgang, maar zei in plaats daarvan dat Shein een beursnotering zou krijgen ‘wanneer het gepast is’. Hij vervolgde: “Als je zoiets doet, gaat het niet om ons. Het gaat om alle relevante instanties die het voor het zeggen hebben… Uiteindelijk wordt het [een beursgenoteerde onderneming] vanwege de omvang en volwassenheid.”

Dit is de eerste keer sinds de geruchten begonnen te circuleren dat een leidinggevende van Shein de beursgangplannen van het bedrijf heeft bevestigd. Tot nu toe werd er alleen over een dergelijke stap gespeculeerd, waarbij bronnen bij verschillende media zelfs suggereerden dat Shein in juni 2024 in het geheim een beursgang in Londen had aangevraagd.

Als de berichten kloppen, verloopt de poging van Shein om een beursnotering te krijgen niet zonder problemen. Naar verluidt probeerde het bedrijf eerder een beursnotering in de Verenigde Staten, maar stuitte het op regelgevings- en politieke tegenstand. Vervolgens richtte het bedrijf zijn aandacht op Londen, waar zich soortgelijke obstakels begonnen voor te doen.

Juridische uitdagingen van non-gouvernementele organisaties en onzekerheden in de toeleveringsketen hebben de plannen van Shein om een beursnotering te krijgen in twijfel getrokken, met name met betrekking tot beschuldigingen van uitbuiting van werknemers en onhoudbare productiepraktijken, die Tang allemaal ontkende.

Tang vertelde The Times dat het bedrijf de wetten in de lokale markten naleeft en een lagere productverspilling heeft dan concurrenten vanwege de lage voorraadniveaus. De voorzitter zei dat hij de Britse regelgevers ‘bewonderde’ vanwege hun ‘duidelijke gevoel van scheiding tussen politiek en regelgeving’.

Hij bevestigde ook dat Shein lid is geworden van de Confederation of British Industry (CBI), omdat het een ‘geglobaliseerd bedrijf’ wil zijn. “In Londen willen we een Brits bedrijf zijn. We willen een Brits lokaal bedrijf zijn… we zijn hier geregistreerd, we betalen hier belasting, we willen deel uitmaken van een gemeenschap”, voegde hij eraan toe.