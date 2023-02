Shein wil omzet ruim verdubbelen in 3 jaar tijd naar 58,5 miljard dollar

Fast fashion e-tailer Shein wil een omzet van 58,5 miljard dollar (54,9 miljard euro) bereiken in 2025. Het is een ruime verdubbeling van de omzet die het in 2022 behaalde - namelijk 22,7 miljard dollar (21,3 miljard euro). Als deze doelstelling wordt gehaald, zou de jaarlijkse inkomstenstroom groter zijn dan die van retailgiganten H&M en Zara samen, aldus de Financial Times, die het nieuws aanvankelijk meldde nadat het een managementpresentatie van het bedrijf had bekeken.

Shein voorspelde ook dat haar GMV (gross merchandise value) zou groeien tot 80,6 miljard dollar (75,6 miljard euro) in 2025, een stijging van 174 procent ten opzichte van vorig jaar. De Financial Times voegde eraan toe dat het Chinese bedrijf, om dergelijke doelen te bereiken, zijn verkooppatronen aanzienlijk moet veranderen, met name om meer terugkerende klanten te krijgen en de prijsklassen te diversifiëren. Dit komt omdat Shein indruk wil maken op investeerders in de aanloop naar haar overgang naar een beursgenoteerde onderneming. Shein plant voor later dit jaar een grootschalige beursgang in de VS.

Vorige maand werd al gemeld dat Shein's CEO Chris Xu dacht aan een financieringsronde van drie miljard dollar (2,8 miljard euro) na het verlagen van de waardering van 100 miljard dollar (93,9 miljard euro), vastgesteld in april 2022, naar 64 miljard dollar (60,1 miljard euro). Volgens de Financial Times vermeldde het document verder dat het in 2022 een winst van ongeveer 700 miljoen dollar (657,4 miljoen euro) had behaald, een daling ten opzichte van de 1,1 miljard dollar (1 miljard euro) die het in 2021 had gezien.

