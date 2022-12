Shein zet 15 miljoen dollar apart om toeleveringsfabrieken te verbeteren

Fast fashion e-tailer Shein heeft gezegd dat het van plan is om de komende drie tot vier jaar 15 miljoen dollar (14,2 miljoen euro) te besteden aan het upgraden van de honderden fabrieken in zijn toeleveringsketen. In een persbericht zei de controversiële retailer dat de investering gericht zou zijn op fysieke verbeteringen aan de fabrieken van leveranciers als onderdeel van zijn Supplier Community Empower Programme (SCEP). Meer dan 30 projecten zullen tegen het einde van het jaar zijn afgerond, terwijl er naar verwachting 100 tegen eind 2023 en tot 300 binnen vier jaar zullen zijn voltooid.

Shein merkte verder op dat al haar productieleveranciers hebben ingestemd met haar Responsible Sourcing (SRS) programma, dat ervoor zorgt dat werknemers eerlijk worden behandeld in veilige werkomstandigheden, en met haar gedragscode. Het bedrijf voegde eraan toe dat de afgelopen 12 maanden meer dan 2600 onafhankelijke audits zijn uitgevoerd. Het bedrijf verklaarde echter dat het "vastbesloten was om meer te doen" en dat het de vier miljoen dollar die het jaarlijks in zijn SRS-programma steekt, wilde verdubbelen.

Adam Whinston, Global Head of ESG voor Shein, zei over het nieuws: "We nemen onze verantwoordelijkheid om het welzijn van werknemers bij al onze leveranciers te waarborgen zeer serieus. Via het SRS-programma van Shein hebben we samen met onze gecontracteerde partners hard gewerkt om het welzijn en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. We willen nu onze investering in het SRS-programma verdubbelen om het beheer van de leveranciers verder te verbeteren."

De aankondiging volgt op een aantal externe onderzoeken naar de toeleveringsketen van Shein, waaronder het meest recente door de Britse zender Channel 4, die een documentaire heeft uitgezonden over het Chinese bedrijf en de fabrieken in zijn toeleveringsketen. Uit dit onderzoek bleek dat de arbeiders in twee van de kledingfabrieken slechts drie pence betaald kregen, terwijl ze 18 uur per dag werkten.

Onafhankelijk onderzoek Shein spreekt eerdere rapporten tegen

In een reactie op de aantijgingen van Channel 4 zei Shein dat het een onafhankelijk onderzoek had uitgevoerd dat "de meeste" beweringen in de documentaire weerlegde. Desondanks zei de detailhandelaar dat hij de bestellingen van de twee producenten met driekwart had verminderd totdat zij haar gedragscode zouden naleven.

Volgens de bevindingen van Shein hebben de werknemers in beide fabrieken een loon ontvangen dat in overeenstemming is met de plaatselijke arbeidswetgeving en -voorschriften; in beide fabrieken zouden de werknemers een loon ontvangen tussen 1.162 en 1.212 pond (tussen 1.348 en 1.406 pond) . Zij voegde eraan toe dat beweringen dat het loon van de arbeiders werd ingehouden of illegaal werd ingehouden ook niet waar waren.

Verder bleek uit het onderzoek dat de maximale werkdag in beide fabrieken tussen 12,5 en 13,5 uur bedroeg, waarbij de werknemers ten minste twee tot drie dagen per maand vrij namen.Shein merkte op dat de uren weliswaar lager waren dan de beweringen, maar nog altijd hoger dan de plaatselijke voorschriften en gaf de leveranciers daarom tot eind december de tijd om de situatie recht te zetten.

Met betrekking tot de pence per afgewerkt kledingstuk zei Shein dat het aanvankelijk genoemde cijfer betrekking had op een commissie per stap per stuk en niet voor een volledig afgewerkt artikel.

Whinston van Shein voegde eraan toe dat het bedrijf nu een multi-channel feedbacksysteem heeft ingevoerd voor haar werknemers in gecontracteerde fabrieken, waardoor zij anoniem klachten en feedback kunnen indienen via meerdere kanalen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited Uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.