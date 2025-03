Shein's marktaandeel groeit in 2024 te midden van economische onzekerheid

Shein, de ultra-fast fashion gigant uit China, verstevigde zijn greep op de kledingmarkt in 2024 en liet concurrenten opnieuw achter zich. Budgetbewuste consumenten bleven zich wenden tot vertrouwde merken te midden van de groeiende economische onzekerheid.

Samenvatting Shein consolideerde zijn positie als marktleider in de kledingmarkt in 2024, ondanks kritiek op arbeidsomstandigheden en milieu-impact.

Merken als Zara en Uniqlo boekten groei, terwijl H&M en Nike marktaandeel verloren.

In de luxemarkt floreerden Chanel en Hermès, terwijl Gucci te kampen had met een daling van het marktaandeel.

De in Singapore gevestigde Shein heeft zijn marktaandeel in kleding naar schatting met 0,24 procentpunt uitgebreid in 2024, tot een totaal van 1,53 procent, volgens de nieuwste inzichten van data- en analysebureau GlobalData.

"De snelle opkomst van Shein heeft marktaandeel afgepakt van andere online pure players in fast fashion, met name ASOS en boohoo.com, die hun omzet de afgelopen jaren sterk hebben zien dalen," aldus Pippa Stephens, senior kledinganalist bij GlobalData, in een verklaring. Stephens schrijft de aanhoudende snelle groei van Shein deels toe aan de bodemprijzen en het voortdurende vermogen om zich snel aan te passen aan modetrends.

Wereldwijde merken per marktaandeel in kleding in 2023 en 2024 Credits: GlobalData

Shein domineert het marktaandeel in kleding in 2024

De groei van het merk houdt, niet geheel onverwacht, aan te midden van aanhoudende kritiek op de arbeidsomstandigheden en milieupraktijken. In 2024 maakte Shein twee gevallen van kinderarbeid binnen zijn toeleveringsketen bekend, evenveel als het aantal gemelde incidenten van het voorgaande jaar. De Italiaanse mededingingsautoriteit beschuldigde de Chinese modegigant er in oktober 2024 van misleidende duurzaamheidsclaims op zijn website te plaatsen.

Deels in reactie op deze beschuldigingen lanceerde Shein eerder dit jaar de Shein Foundation, een non-profitorganisatie die bedoeld is om "inclusievere en duurzamere gemeenschappen te ondersteunen in de gebieden waar Shein actief is". Deze non-profitorganisatie, die alle andere duurzaamheids- en diversiteitsinitiatieven, zoals Shein Cares en het Shein Extended Producer Responsibility Fund, consolideert, wil ook de biodiversiteit verbeteren, kwetsbare gemeenschappen ondersteunen en "duurzame verandering stimuleren".

Een ander fast fashion merk dat in 2024 sterke prestaties bleef leveren, is het Spaanse Zara. Het marktaandeel in kleding zal naar verwachting met 0,05 procentpunt stijgen tot 1,24 procent in 2024. Deze groei wordt grotendeels gedreven door de efficiënte lokale toeleveringsketen, die snelle trendaanpassing mogelijk maakt, en de brede aantrekkingskracht op consumenten.

Daarentegen zal het marktaandeel van de Zweedse fast fashion koning H&M naar verwachting licht dalen tot 1,06 procent, omdat de neutrale en weinig inspirerende ontwerpen moeite hebben om de interesse van de consument te wekken. Ondertussen wint het Japanse fast fashion merk Uniqlo terrein, met een verwachtte stijging van het marktaandeel met 0,04 procentpunt tot 0,92 procent, aangewakkerd door de sterke waardepropositie en agressieve expansie buiten Japan.

Adidas maakt een comeback met marktaandeel in kleding in 2024, terwijl Nike terugvalt

Kijkend naar het sportkledingsegment, maakte het Duitse Adidas een sterke comeback na de omzetdaling in 2023. Het marktaandeel zal naar verwachting met 0,17 procentpunt stijgen tot 1,79 procent in 2024, volgens GlobalData, die dit deels toeschrijft aan het aanhoudende succes van de Originals lifestyle schoenenlijn.

Ondertussen zullen de Amerikaanse merken New Balance en Skechers naar verwachting terrein winnen door in te spelen op de vraag naar comfortabel schoeisel en strategische merkpartnerschappen.

Nike daarentegen zal naar verwachting een lichte daling zien, met een daling van het marktaandeel met 0,15 procentpunt tot 2,85 procent, omdat het moeite heeft om gelijke tred te houden met veranderende modetrends en innovatie.

Chanel en Hermès floreerden met marktaandeel in kleding in 2024, terwijl Gucci het moeilijk had

De luxe kledingmarkt zag gemengde resultaten, waarbij Hermès en Chanel floreerden onder vermogende klanten. Beide merken zullen naar verwachting hun marktaandeel hebben uitgebreid tot respectievelijk 0,55 procent en 0,59 procent.

Volgens Stephens was dit "omdat consumenten met een hoog inkomen minder kwetsbaar zijn voor economische tegenspoed". Daarentegen hadden toegankelijke luxemerken zoals Gucci het moeilijk, met een verwachtte daling van het marktaandeel met 0,10 procentpunt tot 0,38 procent. Het vertrek van creatief directeur Sabato De Sarno en zijn ingetogen ontwerpvisie hebben waarschijnlijk niet de verwachte impact op de consument gehad.

"Aspirerende shoppers, die vaak afhankelijk zijn van hun spaargeld om statussymbolen te kunnen betalen, werden veel harder getroffen, waardoor meer toegankelijke luxemerken te lijden hadden," concludeerde Stephens.