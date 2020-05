SheSuit ontvangt kapitaalinjectie

Nederlands dameslabel Shesuit heeft een investering binnengesleept. Het bedrijf ontvangt een kapitaalinjectie van 100.000 euro. Hiermee wil het bedrijf een online verkoop concept ontwikkelen.

SheSuit is gespecialiseerd in bespoke tailoring. Door middel van 3D-fotografie wil het bedrijf het nu mogelijk maken om digitaal secuur maten op te kunnen nemen. “Door middel van deze digitale technologie kunnen alle maatgegevens van de klant nauwkeurig worden uitgelezen en omgezet naar een individuele maattabel,” aldus het persbericht. Door middel van de techniek vertaalt de computer vervolgens de gegevens naar een technische tekening die de basis vormt voor het patroon.

Managing director Arabel van Butzelaar geeft in het persbericht aan dat de coronacrisis heeft gezorgd voor creatieve plannen bij het bedrijf. “De lockdown bracht ons op het idee voor een nieuwe innovatie en daar hadden we kapitaal voor nodig. Dus gingen we - ook al stond de halve wereld stil - op zoek naar een investeerder. Met deze nieuwe kapitaalinjectie kunnen we dit plan nu ten uitvoer gaan brengen.

Beeld: SheSuit