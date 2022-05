Shopify Inc. neemt fulfillment specialist Deliverr, Inc. over

Shopify Inc. is een overnameovereenkomst aangegaan met Deliverr, Inc., een fulfillment specialist. De overname wordt aangekondigd in het kwartaalverslag van Shopify. Deliverr, Inc. wordt overgenomen voor 2,1 miljard dollar, omgerekend ruim 1,9 miljard euro.

Met de overname wil Shopify ‘eenvoud en schaal aanbieden aan miljoen verkopers en de complexiteit van het managen van een gefragmenteerde productieketen wegenemen’, aldus het bericht. Door de implementatie van Deliverr’s software kan Shopify de logistiek versimpelen en stroomlijnen.

“Ons doel is niet alleen om een gelijk speelveld te creëren voor onafhankelijke retailers, maar om het in hun voordeel te laten zijn - hun formaat en flexibiliteit om te toveren tot een superkracht,” aldus Tobi Lütke, CEO van Shopify, Inc. in het persbericht. “Samen met Deliverr geeft Shopify Fulfillment network miljoenen groeiende bedrijven de toegang tot een simpel en krachtig logistiek platform waardoor ze hun klanten keer op keer blij kunnen maken.”