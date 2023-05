Shopify schrapt 20 procent van banen, mede door verkoop bedrijfsonderdeel

Verandering bij aanbieder voor e-commerce services Shopify: Het bedrijf wordt 20 procent kleiner, zo blijkt uit een update van het bedrijf. Dit heeft te maken met de verkoop van het bedrijfsonderdeel Shopify Logistics aan logistiek bedrijf Flexport. In de praktijk betekent het dat sommige medewerkers per direct niet meer voor Shopify werken.

Flexport neemt het gros van de logistiek-tak van Shopify over - dit betekent ook het personeel, de technologie en de services die Shopify biedt binnen de tak. In ruil voor de logistiek-tak krijgt Shopify 13 procent equity interest in Flexport. Wanneer de verkoop is afgerond, mag Shopify ook een directielid bij Flexport aandragen. Flexport wordt daarnaast de officiële logistiek partner van Shopify.

Hoewel er dus minder banen zijn bij Shopify, lijkt het er momenteel niet op dat de getroffen medewerkers ook werkelijk hun baan verliezen. Ze werken alleen voor een ander bedrijf.