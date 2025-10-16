Showroomprivé verkoopt belang in The Bradery voor 43,6 miljoen euro

Showroomprivé (SRP Group), een Europese leider in flash sales, kondigt de verkoop aan van zijn belang van 52,75 procent in het merk The Bradery. Het belang wordt terugverkocht aan de oprichters, Timothée Linyer en Edouard Caraco. De transactie in contanten waardeert The Bradery op 43,6 miljoen euro. Dit weerspiegelt het enorme succes van het platform sinds de overname van het meerderheidsbelang door SRP Group in mei 2022 voor slechts 10,2 miljoen euro.

Sinds de toetreding tot het ecosysteem van Showroomprivé heeft The Bradery een snelle groei doorgemaakt. De omzet steeg van 21,7 miljoen euro in 2021 naar 62,9 miljoen euro in 2024, en het bedrijf bereikte een positieve winstgevendheid. David Dayan, CEO van Showroomprivé, verklaarde: “We zijn erg blij met de voorgestelde transactie met The Bradery. Het stelt ons in staat het succes van onze investering te gelde te maken en onze financiële structuur te versterken. Dit gebeurt in een tijd waarin het optimaliseren van de cashflow essentieel is voor succes in onze markten.”

De definitieve transactie wordt naar verwachting afgerond op 31 december 2025. SRP Group ontvangt bij afronding een eerste betaling van zeventien miljoen euro. Mogelijk volgen er aanvullende betalingen die afhankelijk zijn van de toekomstige prestaties van The Bradery. De oprichters van The Bradery spraken ook hun dankbaarheid uit. Zij merkten op dat de alliantie met Showroomprivé cruciaal was voor de versnelling en structurering van hun groei.