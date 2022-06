Sidney Toledano nieuwe voorzitter van Parijse modeschool Institut Français de la Mode (IFM)

Sidney Toledano, voormalig CEO van Dior en huidig CEO van LVMH Fashion Group en lid van de LVMH uitvoerend comité, werd deze week verkozen tot voorzitter van de Parijse modeschool Institut Français de la Mode (IFM), zo meldt WWD. Hij volgt hiermee André Beirnaert op, die het voorzitterschap overnam na het overlijden van IFM-oprichter Pierre Bergé in 2017.

Toledano is geen nieuw gezicht bij de opleiding. Hij was er al 24 jaar lid van het bestuur en de laatste vijf jaar werkte hij er ook als vice-voorzitter. In zijn nieuwe rol is het zijn doel om de school te ontwikkelen tot “een van de beste voor fashion management en fashion design”, zo deelt hij aan WWD mee. "Het belangrijkste doel is om een internationaal publiek aan te trekken, om uitmuntendheid in het niveau van onderwijs en onderzoek te verzekeren, en om zo inclusief mogelijk te zijn" voegde hij eraan toe.

Ook plant hij volgens WWD in het licht van de ontwikkelingen rondom NFT’s, de metaverse en Web3-toepassingen om samenwerkingen aan te gaan met onderwijs- en onderzoeksinstellingen die zich focussen op technologie en digitale innovatie.

Het IFM heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt, zo meldt WWD. Het aantal studenten verdrievoudigde in de afgelopen vier jaar. Aankomende september verwacht de opleiding zo’n elfhonderd studenten. Het aantal academische programma’s groeide in deze periode nog sterker en is bijna verviervoudigd, tot zeventien.