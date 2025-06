Sieradenketen Claire's zoekt koper: impact importheffingen speelt rol

Sieradenretailer Claire's is naar verluidt op zoek naar een potentiële koper voor een deel of het gehele bedrijf, aangezien de impact van de Amerikaanse importheffingen voelbaar wordt.

De retailer heeft naar verluidt bankiers bij Houlihan Lokey Inc. aangesteld om het proces te begeleiden, aldus anonieme bronnen tegenover Bloomberg. Volgens het mediabedrijf zou een verkoop de winkelnetwerken van Claire's in Noord-Amerika en Europa kunnen omvatten.

In een presentatie aan potentiële kopers, die Bloomberg heeft ingezien, meldt Claire's een omzet van 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro) in het afgelopen jaar. De 1.537 winkels in Noord-Amerika droegen ongeveer 720 miljoen dollar bij aan dit bedrag.

Het bedrijf staat echter voor een aflossing van een lening van 500 miljoen dollar in december 2026 en heeft ervoor gekozen de rentebetaling op de schuld uit te stellen om geld te besparen, meldde Bloomberg eerder.

Claire's is sinds het faillissement in 2018 in handen van voormalige schuldeisers. Destijds schoten investeringsmaatschappijen, waaronder Elliott Management Corp. en Monarch Alternative Capital LP, te hulp om de juwelier te redden.

Naast de zorgen over de importheffingen heeft Claire's te maken met toegenomen concurrentie op de markt. Het bedrijf is daarom voortdurend bezig haar strategie aan te passen om te voldoen aan de veranderende eisen van Generatie Z en Generatie Alpha.

Deze inspanningen omvatten de introductie van een nieuwe merkidentiteit in 2023 en de uitbreiding van shop-in-shop-partnerschappen met warenhuizen en retailers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het bedrijf wordt momenteel interim geleid door Chris Cramer, die in juni 2024 tijdelijk de leiding overnam, naast zijn huidige dubbele rol als financieel en operationeel directeur.

FashionUnited heeft Claire's om een reactie gevraagd.