Sieradenmerk Fabergé verkocht voor 50 miljoen dollar aan Amerikaanse investeerder

Het moederbedrijf van Fabergé Limited, vooral bekend om zijn luxe eierontwerpen, heeft het merk verkocht aan SMG Capital voor een bedrag van 50 miljoen dollar (43 miljoen euro). Hiermee beëindigt Gemfields, de voormalige eigenaar van het sieradenlabel, zijn strategische herziening die sinds december 2024 loopt.

Van de totale verkoopprijs van 50 miljoen zal 45 miljoen dollar door de Amerikaanse investeringsmaatschappij aan Gemfields worden betaald wanneer de verkoop op 28 augustus wordt afgerond. Het resterende bedrag zal worden uitgekeerd via driemaandelijkse royaltybetalingen ter hoogte van 8 procent van de omzet van Fabergé.

Volgens het persbericht van Gemfields wordt verwacht dat de verkoop geen goedkeurings- of andere processen vereist. De opbrengst zal door de groep worden gebruikt om extra werkkapitaal te genereren.

Door het merk af te stoten en andere projecten stop te zetten, is Gemfields, eigenaar en exploitant van edelsteenmijnen in Afrika, nu ‘een meer gestroomlijnde en gefocuste investeringspropositie met een versterkte balans’.

In de financiële overzichten van het bedrijf van 11 april werd gemeld dat de nettowaarde van Fabergé werd geschat op 50,3 miljoen dollar, maar daarnaast bleven de verliezen oplopen, ondanks het feit dat er wereldwijd groeipotentieel werd vastgesteld. Gemfields startte daarom een strategische herziening na "aanzienlijke uitdagingen" in het laatste kwartaal van boekjaar 2024, wat uiteindelijk leidde tot de verkoop van het beroemde sieradenmerk.

Onder leiding van SMG, een bedrijf dat zich toelegt op investeringen in premium- en luxemerken, wordt verwacht dat Fabergé zijn positie op de wereldwijde luxemarkt verder zal versterken, aldus CEO en eigenaar Sergei Mosunov. In een verklaring zei hij: “Fabergé zal zich blijven richten op sieraden, accessoires en horloges en we kijken er enorm naar uit om de bestaande retail- en groothandelsklanten van Fabergé een uitzonderlijke service te bieden en nieuwe merkliefhebbers hartelijk te verwelkomen.”