Signa-dochteronderneming houdt zicht op verdere insolventieaanvragen

Het noodlijdende vastgoed- en retailconcern Signa van de Oostenrijkse investeerder René Benko wordt geconfronteerd met het vooruitzicht van verdere insolventies. Dit blijkt uit een verklaring van Signa Development Finance in Luxemburg. “Aanvraag tot opening van een insolventieprocedure voor groepsondernemingen van de Signa Development Group is overwegend waarschijnlijk”, zo kondigde het vrijdagavond aan.

Signa Development Selection AG is een van de belangrijkste bedrijven van de groep. Volgens haar website investeert zij in vastgoedontwikkelingsprojecten "op goede locaties, ver weg van eersteklas locaties in het stadscentrum". Haar totale activa worden op de website vermeld op 4,6 miljard euro. Signa Holding en enkele kleinere dochterondernemingen hadden al eerder het faillissement aangevraagd.

Signa Development Finance is de verstrekker van een obligatielening van 300 miljoen euro, zo werd aangekondigd. Signa Development Selection AG staat garant voor de obligatie. Vanwege de liquiditeitspositie van Signa Development Selection AG en haar groepsmaatschappijen "lijkt het momenteel zeer waarschijnlijk" dat de uitgever, Signa Development en andere bedrijven van de Signa Development Group "in de zeer nabije toekomst een insolventieprocedure zullen aanvragen".