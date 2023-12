Signa heft belangrijke adviesraad op

De insolvente Signa heeft zijn belangrijke adviesraad opgeheven.

De strategische adviesraad, waarin ook de Duitse managementconsultant Roland Berger zitting had, heeft nooit een juridische functie gehad, maar heeft toch kosten gemaakt, zo meldden ingewijden donderdag. Onder de leden van de adviesraad bevonden zich de voorzitter van de raad van bestuur van de Zwitserse chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli, Ernst Tanner, evenals de Oostenrijkse ex-kanselier Alfred Gusenbauer en ex-vicekanselier Susanne Riess-Hahn.

Signa Holding, opgericht door de Oostenrijkse ondernemer René Benko, is insolvent, net als verschillende andere bedrijven in het fijnmazige netwerk van bedrijven. De Signa Group omvat onder andere de warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof en het stilstaande bouwproject Elbtower in Hamburg, waarvan de moederbedrijven nog geen faillissement hebben aangevraagd.

Dankzij lage rentetarieven en goede connecties met financieel sterke investeerders was Signa in staat om sterk te groeien tijdens de lage rentefase van de afgelopen jaren. De gestegen rentetarieven en bouwkosten hebben onlangs de vastgoedsector onder druk gezet en Signa in ernstige problemen gebracht.