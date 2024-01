Signa Holding: Curator wijst meeste vorderingen af

In de insolventieprocedure van Signa Holding GmbH is voor in totaal 8,6 miljard euro aan vorderingen ingediend, zo maakt de curator van de vastgoed- en retailholding, Christof Stapf, maandag bekend in Wenen. De curator had echter in eerste instantie slechts ongeveer 80 miljoen euro van de vorderingen erkend en het merendeel van de rest afgewezen. Afgewezen schuldeisers kunnen nu proberen een deel van het geld veilig te stellen via een gerechtelijke uitspraak.

Stapf sprak van een "inflatie" van het claimbedrag. Hij verwees naar de 5,1 miljard euro aan garanties die zijn afgegeven door de holding en nog eens 1,6 miljard euro aan verplichtingen binnen de Signa Group. Sommige van deze bedragen zullen waarschijnlijk niet in aanmerking worden genomen in de insolventieprocedure, zei hij.

De insolventieprocedures van de holding en de belangrijkste subbedrijven Signa Prime en Signa Development worden bemoeilijkt door het feit dat de Oostenrijkse Signa-oprichter René Benko zijn groep heeft opgebouwd uit een ondoorzichtig netwerk van honderden individuele bedrijven.

Tot de Signa Group behoren ook de insolvente warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof, het warenhuis KaDeWe in Berlijn en het hoogbouwproject Elbtower in Hamburg. Signa was sterk gegroeid tijdens de periode van lage rente. Door de stijgende rente, bouwkosten en energieprijzen is het concern in een crisis beland.