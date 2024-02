Signa verkoopt luxe onroerend goed in Oostenrijk

Het luxe vastgoedbedrijf Signa Prime Selection AG verkoopt waardevolle gebouwen in Oostenrijk als onderdeel van zijn insolventieprocedure. Zoals de curator dinsdagavond aankondigde, krijgen het gebouw van het Oostenrijkse Constitutionele Hof, het luxe hotel Park Hyatt Wenen (Oostenrijk) en het luxe winkelcentrum Goldenes Quartier in Wenen een nieuwe eigenaar.

Ook een winkelcentrum in Innsbruck (Oostenrijk), een van Signa oprichter René Benko's eerste spraakmakende projecten 20 jaar geleden, staat te koop. Er was dinsdag geen informatie over de toekomst van het Duitse Signa onroerend goed. De portefeuille van Signa Prime omvat de Alte Akademie in München (Duitsland) , Hauptwache 1 in Frankfurt (Duitsland) en het Elbtower-project in Hamburg (Duitsland).

Medio januari hadden schuldeisers van Signa Prime vorderingen geregistreerd voor een totaalbedrag van ongeveer 464 miljoen euro. Ten minste 30 procent van de uitstaande bedragen moet worden terugbetaald als onderdeel van de insolventieprocedure. Volgens de curator, het Weense advocatenkantoor Abel, moet dit gedeeltelijk worden gefinancierd door de gestructureerde verkoop van gebouwen die nu van start gaat.

De Signa Group, opgebouwd door de Oostenrijkse ondernemer Benko, groeide snel tijdens de periode van lage rente. Door de sterk stijgende rente, bouwkosten en energieprijzen raakte het vastgoed- en retailconcern in een crisis.