Silvia Azzali, topvrouw bij Wolford AG: "Ik heb meer bereikt dan ik ooit had durven dromen"

Silvia Azzali heeft een mode-carrière waar velen alleen maar van kunnen dromen: Na te hebben gewerkt bij Gucci, Dolce & Gabbana, La Perla, Trussardi, Ermanno Scervino en recentelijk Moschino, maakt ze nu deel uit van het Raad van Bestuur van Wolford AG. Ze heeft niet alleen veel bedrijven leren kennen, maar ook veel vakgebieden: Naast een graad in filosofie en een master in Human Resources Management heeft ze gewerkt in human resources en is later overgestapt naar de retail- en franchisesector. Sinds november 2019 is ze lid van het Raad van Bestuur van Wolford, waar ze verantwoordelijk is voor Sales & Merchandising, Marketing en Design. Voor de serie ' Topvrouwen aan het woord' sprak FashionUnited met Silvia Azzali over haar carrière, haar advies aan werkende vrouwen en de leiderschapsstijl van vrouwen.

Hoe zou je het verloop van jouw carrière tot nu toe omschrijven?

Ik denk dat ik mijn carrière als succesvol zou kunnen omschrijven, ik heb meer bereikt dan ik ooit had durven dromen en ik denk dat dit zo is gekomen omdat ik altijd erg gepassioneerd ben geweest over mijn werk. Ik beschouw mezelf als onconventioneel. In mijn werk ben ik niet op zoek naar erkenning of een betere functie. Ik hou echt van de uitdaging om duurzame merken en bedrijven te bouwen, ook als dat betekent dat ik lastige transformatieprocessen en veranderingen moet doorvoeren. Deze passie voor mijn werk, de producten en de consumenten, is erg belangrijk voor mij. Die authenticiteit en oprechtheid hebben mij de kans gegeven om verschillende zakelijke gebieden te verkennen, wat mijn professionele achtergrond en ook mij als persoon heeft verrijkt.

Hoe ziet een typische dag op je werk eruit?

De laatste tijd zit mijn dag vol met videogesprekken. Virtuele meetings met alle teams: verkoop, marketing, merchandising, HR, productontwikkeling, klanten, distributeurs, noem maar op. Het was in het begin moeilijk om zoveel tijd voor een scherm te zitten, maar ik begin er nu aan te wennen.

Welk advies zou je jouw jongere zelf en/of pas afgestudeerden geven?

Wat ik al steeds zeg, vind je passie.

Welke van je eigenschappen bleken bijzonder nuttig voor je carrière en je huidige functie?

Ik ben een goede luisteraar en een zeer nieuwsgierig persoon, ik hou ervan om nieuwe dingen te leren en mezelf voortdurend op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen, dat is heel handig in mijn carrière geweest. Tegenwoordig zijn we allemaal iPhones die elke twee maanden een update nodig hebben.

Denk jij dat vrouwen een andere managementstijl hebben dan mannen? En op welke manier verschillen deze stijlen dan van elkaar?

Eigenlijk ben ik daar nog niet uit. Ik weet niet of de verschillen nou zo groot zijn zoals vaak wordt beweerd. Ik denk dat er nog niet genoeg onderzoek naar gedaan is, misschien dat dat nog komt in de toekomst. Vanuit mijn persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat vrouwen in het algemeen meer aandacht besteden aan mensen dan mannen en dat ze meer empathie hebben.

Zie je jezelf als een mentor voor andere vrouwen? Hoe moedig je ze aan?

Ik zie mezelf zeker als mentor, ik doe mijn best. Maar je moet de vrouwen waarmee ik gewerkt heb en nu mee werk, vragen of ik succes heb. Ik geloof wel dat vrouwelijke empowerment vanuit de vrouwen zelf komt en ik doe mijn best om anderen kansen te bieden. Ik denk dat die aanmoediging, voor iedereen, man of vrouw, voortkomt uit het toestaan van het maken van fouten en het bieden van steun of een luisterend oor. Laat ze op eigen benen staan, maar sta altijd aan hun zijde om ze aan te moedigen.

Promoot Wolford specifiek vrouwen? Hoe ziet dat eruit?

Vrouwelijke empowerment is altijd onderdeel geweest van ons DNA, natuurlijk, want 99,9 procent van onze producten zijn voor vrouwen. We ontwikkelen voortdurend producten om vrouwen comfortabel te laten zijn en hen te voorzien van de juiste basis of accessoires die hen doen stralen. Onze missie is om de beste beenmode ter wereld te leveren. Door gebruik te maken van ons erfgoed en ons ontwerpethos, dat toonaangevend is op het gebied van kwaliteit en innovatie, moedigen we onze consumenten over de hele wereld aan zich te uiten en zelfverzekerd te zijn.

Welke veranderingen heeft het jaar 2020 voor uw werk met zich meegebracht?

De wereldwijde pandemie heeft het bedrijf, net als de hele industrie, zeer sterk beïnvloed. Het heeft ons ook laten zien dat we moeten veranderen. We geloven sterk in wat Clarence Darrow ooit zei: "Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, noch de meest intelligente, maar wel degene die zich het best aanpast aan verandering" en dit is de richting die we uitgaan, door middel van een flexibelere en wendbaardere bedrijfsstructuur. Zo hebben we bijvoorbeeld een deel van onze productie aangepast om mondkapjes te maken, te investeren in duurzaamheid, de manier waarop we produceren en consumeren te veranderen, en onze digitalisering te stimuleren.

De boodschap? Wees de verandering die je wilt zien in de wereld. Deze boodschap is voor ons intern erg belangrijk en we willen dat onze consument aan boord is en zich bij ons aansluit op de weg daarnaartoe.

Wolford heeft onlangs zijn 70e verjaardag gevierd. In de afgelopen 70 jaar hebben vrouwen veel vooruitgang geboekt. Welke van deze mijlpalen maken je trots en wat wil je nog meer dat vrouwen bereiken?

Ik ben er trots op dat vrouwen vandaag de dag kunnen beslissen wie ze willen zijn. We hebben veel bereikt in vele delen van de wereld, maar nog niet overal. Voor de toekomst hoop ik dat wat vandaag de dag door velen is bereikt, voor elke vrouw op de planeet normaal kan zijn. Ik geloof dat het voor iedereen mogelijk en haalbaar moet zijn om te beslissen wie je wilt zijn en wat je wilt doen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt vanuit het Engels door Ilona Fonteijn.