Singaporees fonds neemt tien procent belang in Ermenegildo Zegna Group

Enkele uren voordat de resultaten van de eerste helft van 2025 bekend werden gemaakt, kondigde de Ermenegildo Zegna Group aan dat het Aziatische fonds Temasek Holdings (via dochteronderneming Venezio Investments Pte. Ltd) een belang van tien procent neemt in het modehuis.

De Ermenegildo Zegna Group en Temasek hebben een overeenkomst getekend voor de aankoop van aandelen en rechten van investeerders. De Italiaanse groep verkoopt 14,1 miljoen eigen aandelen aan de in Singapore gevestigde investeringsmaatschappij voor 8,95 dollar per aandeel.

Doel samenwerking: internationale groei modehuis

Na afronding van de transactie bezit Temasek in totaal 26,8 miljoen aandelen. Dit is gelijk aan tien procent van de uitstaande gewone aandelen van de Ermenegildo Zegna Group. Eerder verwierf Temasek al 12,7 miljoen aandelen op de markt. Na voltooiing van de aankoop ontvangt de Ermenegildo Zegna Group 126,4 miljoen dollar in contanten. Nagi Hamiyeh, hoofd EMEA bij Temasek, zal naar verwachting in juni 2026 toetreden tot de raad van bestuur van de groep. De transactie wordt naar verwachting op 30 juli afgerond.

De samenwerking is gericht op de internationale groei van het modehuis, opgericht door Ermenegildo Zegna en genoteerd aan de beurs van New York. De transactie versterkt de balans van de groep op een moment dat het management goed gepositioneerd is om te profiteren van de sterke impuls van zijn merken. De grotere financiële flexibiliteit stelt de groep in staat om zorgvuldig geselecteerde kansen te benutten om de organische groei van de huidige merkenportfolio te versnellen. De uitgebreide ervaring van Temasek in de luxesector en de grondige kennis van de Aziatische markt dragen bij aan de groeivooruitzichten van de Ermenegildo Zegna Group. Dit ondersteunt de expansie in belangrijke geografische gebieden waar de aanwezigheid van de groep nog beperkt is.

‘Ik ben blij Temasek te verwelkomen als strategische investeerder in het aandelenkapitaal van onze groep’, benadrukt Ermenegildo ‘Gildo’ Zegna, voorzitter en CEO van de Ermenegildo Zegna Group. ‘Hun investering is een sterke steun voor onze visie en ons potentieel voor groei op lange termijn. Het is een erkenning van het wereldwijde belang van de Italiaanse luxesector. Met de samenwerking met Temasek zijn we nog beter gepositioneerd om onze organische expansie wereldwijd te versterken en onze unieke rol als hoeders van authentieke merken te consolideren.’

‘De investering in Zegna onderstreept onze voortdurende inzet om toonaangevende Europese bedrijven met een solide staat van dienst en wereldwijd potentieel te ondersteunen’, voegt Nagi Hamiyeh, hoofd EMEA bij Temasek, toe. ‘We kijken ernaar uit een betrokken partner op lange termijn te zijn voor de familie Zegna en het managementteam. We willen hen in staat stellen hun groeistrategie uit te voeren en hun visie ondersteunen om hun iconische merken en wereldwijde aanwezigheid te versterken.’ Temasek is een wereldwijde investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in Singapore, met een nettowaarde van de portefeuille van 434 miljard Singaporese dollar (299 miljard euro) op 31 maart 2025.

De Ermenegildo Zegna Group werd bijgestaan door UBS AG als financieel adviseur en Sullivan & Cromwell LLP als juridisch adviseur.