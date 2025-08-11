Skechers blijft groeien in tweede kwartaal

Schoenenmerk Skechers USA Inc. realiseerde ook in het tweede kwartaal van boekjaar 2025 een sterke omzet- en winstgroei. Het bedrijf, dat op het punt staat overgenomen te worden door investeerder 3G Capital, behaalde in de maanden april tot en met juni een omzet van 2,44 miljard Amerikaanse dollar (2,09 miljard euro). Dit is een stijging van 13,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De groothandelsomzet steeg met 15 procent naar 1,30 miljard dollar. De eigen retailomzet steeg met 11 procent naar 1,14 miljard dollar.

De sterke groei is te danken aan de forse toename van de internationale activiteiten. Terwijl de totale omzet in de Verenigde Staten met 0,2 procent daalde naar 862,1 miljoen dollar, steeg de omzet in het buitenland met 22 procent naar 1,58 miljard dollar. Groeimotor was de EMEA-regio met een stijging van 48,5 procent naar 731,5 miljoen dollar. In China daalde de omzet echter met 8,2 procent naar 287,2 miljoen dollar.

Als gevolg van een lagere brutomarge en hogere bedrijfskosten daalde de operationele winst in het tweede kwartaal met 16,2 procent naar 173,1 miljoen dollar. De nettowinst steeg echter met 21,5 procent naar 170,5 miljoen dollar (146,4 miljoen euro).

In het eerste halfjaar kwam de omzet uit op 4,85 miljard dollar, een stijging van 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 7,5 procent naar 372,9 miljoen dollar.